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谷歌起诉 Sonos 专利侵权，双方斗争升级

2020/6/13 6:46:30来源：新浪科技作者：鼎宏责编：懒猫评论：

北京时间 6 月 13 日消息，谷歌周四指控 Sonos 专利侵权，使得双方在无线家用音箱领域的斗争进一步升级

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这两家公司曾经合作将谷歌的部分功能整合到 Sonos 音箱中，但双方却在今年 1 月爆发冲突。Sonos 当时起诉谷歌侵犯其专利。由于谷歌和亚马逊等科技巨头向家用智能设备领域扩张，推出了价格较低的无线音箱，令这家音响设备制造商面临越来越严峻的竞争形势。

“Sonos 在诉讼中针对双方共同的工作和谷歌的技术发表了错误声明。”谷歌在周四提交给旧金山联邦法院的起诉书中说，“虽然谷歌很少起诉其他公司专利侵权，但现在必须捍卫自己的知识产权。”

Sonos 是一家总部位于圣芭芭拉的无线音箱先锋企业。谷歌在诉讼中指控该公司使用谷歌在搜索、软件、网络、音频处理和数字媒体管理及流媒体方面的专利技术，并且拒绝支付专利费。

Sonos 尚未对此置评。

Sonos 今年 1 月率先发起诉讼，向洛杉矶联邦法院和美国国际贸易委员会（ITC）起诉谷歌侵权，指控该公司使用 Sonos 的多房间音频技术专利发明。

Sonos 称，谷歌在与之合作将 Google Play Music 整合到 Sonos 平台的过程中获得了这些知识，然后抛开合作伙伴，出售自己的产品。Sonos 曾经四次要求谷歌停止侵权行为，但都遭到无视。谷歌还在价格上打压 Sonos，抢夺其市场份额。

谷歌否认侵犯 Sonos 任何专利，并表示这些指控不实。“虽然我们希望解决纠纷，但仍将确保我们共同的客户在使用产品时获得最佳体验。”谷歌发言人说。

Sonos 的财力无法与谷歌抗衡。该公司最大的胜算来自美国国际贸易委员会，这家机构专门处罚美国市场上的不公平贸易行为，而且效率高于联邦法院。

Sonos 希望禁止进口大量在中国生产的谷歌产品，包括 Home Max、Pixel 3XL 手机、Chromecast 和 Nest Hub。

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关键词：谷歌

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