中概股涨跌不一，哔哩哔哩、拼多多创收盘新高

中概股周五收盘涨跌不一，哔哩哔哩涨超 5%，创收盘纪录新高，该股今年迄今累涨逾 90%。拼多多涨 2.24%，亦创收盘纪录新高。

部分中概股再次出现异动行情，中国天然资源 (1.47, 0.52, 54.09%)盘中一度涨超 500%，收涨 54%，信而富一度涨超 100%，最终收涨 71%，嘉银金科盘初向上触发熔断，收涨 16.67%，稳盛金融收跌 28%。

热门中概股中，瑞幸咖啡收涨 15.77%，阿里巴巴上涨 1.12%，跟谁学上涨 8.96%，蔚来上涨 3.21%，京东上涨 1.31%，趣头条上涨 3.98%，途牛涨 14.15%，团车涨 23.56%，唯品会 (17.72, 0.37, 2.13%)上涨 2.13%，云米上涨 4.58%，搜狐 (8.12, 0.35, 4.50%)上涨 4.50%，荔枝上涨 5.27%，蘑菇街上涨 4.20%，陌陌上涨 2.28%，携程上涨 2.26%，网易 (409.48,-1.96, -0.48%)下跌 0.48%，老虎证券上涨 1.57%，爱奇艺下跌 0.22%，新东方 (128.38, 0.60, 0.47%)上涨 0.47%，迅雷上涨 0.30%，好未来上涨 1.06%，网易有道上涨 0.92%，58 同城下跌 0.16%，腾讯音乐下跌 0.81%，搜狗下跌 0.82%，猎豹移动下跌 3.55%，虎牙下跌 4.46%，新氧下跌 4.59%，云集下跌 5.88%。

美股周五收涨，道指涨 477.37 点，或 1.90%，报 25605.54 点；纳指涨 96.08 点，或 1.01%，报 9588.81 点；标普 500 指数涨 39.21 点，或 1.31%，报 3041.31 点。

本周道指累计下跌 5.56%，标普 500 指数下跌 4.81%，纳指下跌 2.3%，均为 3 月 20 日之后的最大周跌幅。

其他中概股中，寺库上涨 8.58%，500 彩票网上涨 5.04%，宜人贷上涨 4.49%，人人网上涨 3.89%，小赢科技上涨 3.26%，YY(75.42, 2.16,2.95%)> 欢聚时代上涨 2.95%，微贷网上涨 1.71%，中通上涨 1.16%，触宝上涨 0.58%，360 金融上涨 0.10%，斗鱼下跌 0.11%，蛋壳公寓下跌 0.11%，华米下跌 0.29%，汽车之家下跌 0.60%，小牛电动下跌 0.60%，前程无忧 (65.94, -0.43, -0.65%)下跌 0.65%，趣店下跌 1.94%，金山云下跌 2.39%，流利说下跌 2.84%，优信下跌 6.96%。