PHP 庆祝 25 周年，朝着 8.0 版本继续努力

2020 年 6 月 8 日，PHP 迎来了自己的 25 周岁生日。JetBrains 在博客中梳理了该语言自 1995 年诞生以来的种种历程，这种语言最初是用 C 语言编写的一组通用网关接口（Common Gateway Interfac，CGI）二进制文件，第一个 PHP 脚本套件被称为 “个人主页工具”或 “PHP 工具”。

1998 年发布的 PHP 的第三次迭代是 Andi Gutman 和 Zeev Suraski 重写了 Lerdorf 编写的现有解释器的结果。JetBrains 解释称，此版本的 PHP 3.0 很像现在的 PHP 的第一个版本。语言的名称改为递归缩写 “PHP: Hypertext Preprocessor”。顶峰时，PHP 3 安装在互联网大约 10% 的 Web 服务器上。1999 年，Zend 公司成立，直到今天，Zend 仍在继续为 PHP 做出贡献并积极参与其中。

最初没有 PHP 的正式规范，在着这种情况下该语言仍持续发展了 20 年的时间。直到 2014 年，PHP 规范出现。PHP 语言规范在 Facebook 内部开发，然后转移到了公共领域。

而与此同时，除了这个 25 周年纪念日外，PHP 8.0 也有望在今年发布。程序员 Brent Roose 透露了即将在 2020 年 11 月底发布的 PHP 8.0 中即将发布的功能。此版本的第一个 Alpha 版将于 6 月 18 日发布。同时，PHP 8.0 将引入多项重大更改，并引入一些新功能，例如 JIT编译器、联合类型和属性。

JIT编译器

Roose 解释称，尽管还没有基准测试，但 JIT编译器有可能改善 PHP 的性能。不像 C 或 Java 这样的编译语言，PHP 是一种解释性语言，这意味着它会在运行时转换为机器码。JIT在运行时编译部分代码，以便可以使用代码的编译版本。并表示，将 JIT编译器添加到 PHP 的原因是，它可能使其能够在 Web 开发上下文之外被视为一种高性能语言，并且可以随着时间的流逝而得到改进。但是，一个很大的缺点是维护起来很复杂。

联合类型

联合类型是两种或多种类型的集合，表示可以使用其中任何一种。而由于 PHP 是一种动态类型的语言，因此联合类型有很多用例。

属性

属性在其他语言中通常称为注解，它提供了一种向类添加元数据的方法，而无需解析文档块。

RFC 中的属性示例：

有关功能和代码示例的完整列表可查看：https://stitcher.io/blog/new-in-php-8