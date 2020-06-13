终于改了！64 位版本 Chrome 将默认安装在 “C:\Program Files”目录下

谷歌正在修复 Chrome 在 Windows 上一个存在 6 年之久的 “问题”。

Windows 用户在安装 Chrome 时应该会留意到一个问题，无论选择的是 32 位还是 64 位版本 ，Chrome 的默认安装位置都是：

C:\Program Files (x86)\Google\Chrome

因此，尽管安装的 Chrome 是 64 位版本，但应用程序还是会将部分数据存储到 “Program Files (x86)”目录下。有人认为这个操作是说不通的，于是在 6 年前，也就是 Chrome 64 位版本推出不久后，在 Chromium Bugs tracker 上反馈了此问题。

这位用户的操作是先安装 32 位版本 Chrome，然后再升级到 64 位版本，原本他以为 Chrome 会随版本升级而将数据从 Program Files (x86) 迁移到 Program Files，但是并没有。

当时 Chromium 工程师对此回复到：“目前是有意设计成这样的”，并表示未来会迁移到 64 位应用程序使用的 Program Files 文件夹。

六年后，谷歌终于要开始解决此问题了。Chromium 的代码提交记录显示，64 位版本的浏览器将会被默认安装在 “C:\Program Files”目录下。

根据 Chromium 工程师的说法，只有全新安装才会默认使用此路径，如果系统已经安装了 32 位版本，即便使用 64 版本来覆盖旧安装，浏览器还是会保留使用旧的路径——唯有卸载再重新安装才会被安装到 “C:\Program Files”目录下。

Microsoft Edge 也被用户吐槽过同样的问题，其负责人则表示他们遵循 Chromium 的解决方案。