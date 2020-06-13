树莓派支持 Vulkan 最新进展：已通过 70000 项测试

2 月份 Raspberry Pi 基金会曾表示，他们正在致力于为 Raspberry Pi 提供开源 Vulkan 驱动程序的支持，而如今，这项开发工作已经取得了不少可喜的进展。

Raspberry Pi 基金会的博客指出，目前使用 Raspberry Pi 4 的 VideoCore VI GPU 渲染 RGB 三角形的里程碑已经通过 Vulkan 1.0 Khronos Conformance 测试套件超过 70,000 项测试，并且为 Vulkan 1.0 API 的重要子集提供了实现。为了展示效果，看看在 Raspberry Pi 4 上运行一些受欢迎的 Vulkan 演示拍摄图片：

尽管这些演示很不错，但与实际的游戏和应用还相距甚远，Raspberry Pi 基金会介绍，在驱动程序可以处理这些更复杂的工作负载之前，还有很多工作要做。甚至由于驱动程序错误或未实现的 Vulkan 功能，连 Sascha 的一些演示都无法运行。

为此，接下来几个月的工作将集中在支持基本的 Vulkan 1.0 功能集，至少涉及支持计算着色器、输入附件、纹理像素缓冲区、存储镜像、pipeline 缓存和多重采样。在 Vulkan 1.0 中，还需要支持其它一些功能，例如健壮的缓冲区访问等。

一旦完成了功能开发，则可能会将重心转移到 CTS 一致性上，这将全部用于 bug 修复，并处理特殊情况。最后也会有许多性能调整和优化工作。

Raspberry Pi 基金会还介绍，目前已经将驱动程序的开发转移到一个开放的存储库中，开发者可以在其中找到有关如何构建和安装驱动的说明。