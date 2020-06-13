从太空直接提供宽带服务！SpaceX 开放星链互联网服务测试申请

北京时间 6 月 13 日消息，美国太空探索技术公司（SpaceX）在周五更新了 “星链”卫星互联网项目网站，开放服务测试申请，向着在今年晚些时候从太空提供直接面向消费者的宽带服务继续迈进。

▲ SpaceX 星链卫星

更新后的星链项目网站显示，“来获取星链项目消息和你所在地区服务可用性的更新信息”，这需要用户提交一个包含邮箱和邮政编码的表单。这个表单可以允许潜在顾客申请接收星链项目的更新信息，并获得参加星链服务公测的机会。

对于已经在星链网站上提交了电邮和邮政编码表单的用户，他们会收到一封确认邮件，上面写道 “星链旨在向互联网服务不稳定、昂贵或者彻底无法使用的地区提供高速宽带互联网服务”。邮件同时透露，星链服务计划在 “今夏晚些时候”封测，然后再进行公测。

SpaceX 开放星链服务测试申请

星链是 SpaceX 的一个雄心勃勃的计划，目标是建立一个由大约 1.2 万颗小型卫星组成的互联网络，向世界任何地方提供高速互联网。SpaceX 要想将消费者直接连到它的网络，除了要将卫星发射到预定轨道外，还要建立一个庞大的地面站和平价终端系统。

SpaceX 总裁格温 · 肖特维尔 (Gwynne Shotwell)在 2018 年表示，建立这个星链网络需要耗费公司大约 100 亿美元或更多资金。自 2019 年初以来，SpaceX 已经融资近 17 亿美元。

今年 4 月，SpaceX 对美国联邦通信委员会 (FCC)表示，将在今年年底前向美国北部和加拿大南部提供商业化服务，然后在 2021 年快速扩大服务，接近实现对有人口居住世界的全球覆盖。另外，SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)已经宣布，星链服务的网速将匹敌现有地球上的互联网服务速度。他在 3 月份称，星链网络的延迟将低于 20 毫秒，这样玩家就可以在竞技层面玩转一款快速响应的游戏。

与此同时，SpaceX 将于美国东部时间周六 5:21 分 (北京时间 17:21 分)发射第九批星链卫星，将另外 58 颗卫星送入太空。目前为止，SpaceX 已经发射了 482 颗星链卫星。