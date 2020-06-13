三星 Galaxy Fold 2 设计图与详细参数曝光：性能更强，内外双双开孔屏

6 月 13 日消息，去年，三星率先推出了全球首款折叠屏手机 GalaxyFold，不过由于屏幕的原因经历了不少磨难，但仍不可否认，这一创新形式在手机圈获得了广泛的关注。据外媒此前透露，三星有望在今年下半年上市新一代 Fold 手机——Galaxy Fold 2，其型号为 SM-F916。现在有最新消息，近日有韩国媒体晒出了一张据称是该机的外观设计图和详细参数。

据韩国媒体最新发布的消息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 Galaxy Fold 2 仍然和现款一样采用内折叠设计，内屏尺寸达到 7.7 英寸，分辨率为 2213×1689 像素，最高支持 120Hz 刷新率。外屏方面，Fold 2 搭载一块 6.23 英寸 2267×819 分辨率单挖孔屏，刷新率为 60Hz。此外，该图片还显示，该机的内外双屏均使用了 LTPS（低温多晶硅）和 Y-OCTA 技术，在显示和轻薄度等方面具有优势。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy Fold 2 折叠屏手机将采用内折叠设计，采用 UTG（超薄玻璃）技术，这是三星继 Galaxy Z Flip 之后第二款采用 UTG 技术的折叠屏旗舰。搭载高通骁龙 865 旗舰平台，可能会 12GB 内存，后置 6400 万像素长焦镜头 + 1200 万像素广角镜头 + 1200 万像素超广角镜头 + 一颗景深镜头的四摄相机模组，内屏和外屏上的前置摄像头均为 1000 万像素。此外，该机将依旧支持 S Pen。