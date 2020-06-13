Facebook 首届 Deepfake 检测挑战赛结果：准确率 65.18%

据外媒报道，Facebook 日前宣布了其首届 Deepfake 检测挑战赛的结果，获胜算法能够以 65.18% 的平均准确率发现非常逼真的 Deepfake 虚假内容。Deepfake 检测挑战赛旨在寻找能够识别出由人工智能（AI）操纵的视频的算法。

Facebook 首席技术官迈克 · 施罗普夫 (MikeSchroepfer)表示，他对挑战赛的结果感到高兴，这将为研究人员创造一个基准，并指导他们未来的工作。他说：“老实说，这场比赛的成功程度超出了我的预期。”

约 2114 名参赛者提交了超过 3.5 万个 Deepfake 检测算法参加比赛，它们需要从大约 10 万个短片的数据集中识别假视频。Facebook 雇佣了 3000 多名演员来制作这些视频，并利用 AI 进行了修改，将其他演员的脸粘贴到视频中。

Facebook 目前正在开发自己的 Deepfake 检测技术，并于今年早些时候宣布将禁止此类内容。但批评人士指出，虚假信息面临的更大威胁来自使用传统手段编辑的假视频。

事实证明，Deepfake 对社交媒体来说是一种被夸大的威胁。尽管这项技术引发了很多人对可靠视频证据被侵蚀的担忧，但到目前为止，Deepfake 的政治影响还很小。相反，更直接的危害是创造非双方同意的色情内容，这类内容更容易被社交媒体平台识别和删除。