关于直播带货，两会有很多 “声音”，如今落实了吗？

火爆 2020 的直播带货，也成为今年两会关注的话题之一。

首先是政府工作报告对直播电商给予肯定。报告指出，电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进 “互联网 + ”，打造数字经济新优势。

在今年两会首场 “部长通道”上，农业农村部部长韩长赋直播 “带货”，呼吁 “社会各方面多买一点贫困地区农产品，爱心消费”。

两会期间，代表委员也纷纷为家乡带货，成为一道独特的风景线。

在今年全国两会上，从加强农村电商人才培训、物流支持到加强主播监管，针对直播带货这个新模式，代表委员们也纷纷建言献策。

新经济模式之下，广州、杭州等多地明确提出要打造 “电商直播之都”，以抢占商业模式新风口。被称为 “直播第一城”的上海，淘宝直播用户数全国第一，随着 “五五购物节”的举行，进一步扩大 “上海购物”品牌影响力。

近日，广州花都区出台有关扶持电商直播的办法，只要带货超 5000 万元以上的网红主播，最高可获得 50 万元花都区购房奖励。

《北京市促进新消费引领品质新生活行动方案》指出，加速培育壮大 “互联网 +”消费新模式。搭建对接平台，推动实体商业与电商、新媒体等合作，推广社交营销、直播卖货、云逛街等新模式。

据悉，北京经开区 100 余亩的土地上正在打造本市最大的 5G 新零售直播电商基地，未来将对网红主播们开放，实现拎包入驻。

经考察调研和深入研究，中国商业联合会近期发布通知，要求由该会下属媒体购物专业委员会牵头起草制定《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准。这是行业内首部全国性标准，将于 7 月发布执行。

“让每个农民都成为‘李子柒’”

据商务大数据监测，一季度电商直播超过 400 万场，100 多位县长、市长走进直播间为当地产品 “代言”。

谈及近期官员和媒体为农产品直播带货话题，全国政协委员、央视主持人白岩松表示，应急之策理解包容，长远之策需把主要精力放在真正刺激消费，真正用更好行政手段，帮助消费市场慢慢复苏起来。

全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东充分肯定电商直播作用，对于推动农村地区农产品上行，帮助贫困地区实现脱贫攻坚有重要意义。农村地区电商直播，需要协同进行品牌建设、物流支持等多方面。

来源：人民日报两会直播截图

全国人大代表、四川省苍溪县白驿镇岫云村党支部书记李君认为，直播带货的前提是要保障产品品质，而互联网能助力乡村振兴，让好产品卖出好价格。李君表示，想要让视频直播带货持续火爆，要以产品品质作为前提。近年来，岫云村发生翻天覆地变化的原因之一，就是赶上了互联网的好时代，用好了互联网工具。

“我此次带来的是如何高质量发展电商的建议。”全国人大代表鲁曼说，她建议推进农村电商培训，有组织地帮助农户销售。“通过调研发现，部分农户已经开始通过直播卖农产品，但因为专业程度不够，加上小农户农产品季节性很强、难存储，不能及时销售或者预订单式销售，导致损失。”鲁曼说，建议能够推动专业电商培训，真正帮助农户卖货致富。“让每个农民都成为‘李子柒’。”

在人民网《两会夜话》对话栏目中，薇娅坦言自己在带货扶贫产品中遇到的困难。“我们现在最大的问题是标准化的问题，包括产品选择、物流要求和售后服务都需要标准化。”

“我此前带货贫困地区的提子，我看到的是很大个，但是买家收到的都是烂的。不是产品不好，而是物流的原因。水果物流的标准非常严格，我们很多产品在这方面的标准没有跟上。”薇娅说。

在近日落幕的首届广州直播带货节上，具有广府特色的 “广货”、扶贫地区农特产品也成为本届直播节带货的 “主角”。

据央视网消息，从一季度来看，电商助农潜力巨大。但同时专家也提醒，农村电商或者电商助农过程中，产品质量、消费者体验、三方监管和长效机制等现实问题都是发展的制约因素，亟需改进和提升。

6 月 12 日，京东宣布全面升级 “京心助农”，未来三年内，京东将打造百亿级流量池、培养出 100 万农业电商人才、共建 10 万农产品直播基地；同时推出一整套品质助农措施，为农产品 “出圈”保驾护航。

拼多多新农业农村研究院负责人表示，今后拼多多将响应国家号召，进一步加大农产品上行力度，开启 “助农双百万计划”。未来三年内，拼多多将通过流量扶持、资源倾斜、人才培训、市县长直播等，使平台内年销售额过百万元的农村网店数量突破 100 万。

代表支招直播带货：从熟悉领域出发

全国人大代表、贵州松桃苗绣第七代传承人石丽平，是走上全国两会 “代表通道”的第一位带货主播。

2008 年，石丽平在贵州铜仁开办了一家专营苗绣公司，主要生产和出口高端民族手工艺品。受疫情影响，公司的海外订单急剧下滑。今年 4 月，石丽平在淘宝注册了第一家店 “鸽子花松桃苗绣”，上架了苗族手工制作的土布香囊、刺绣香囊等几十款商品。

一个多月的淘宝初体验，不仅对她对直播带货产生了浓厚的兴趣，也对如何通过平台经济带动地方特色产业发展有了一些思考。

5 月 19 日，贵州团的多位全国人大代表一起走进了淘宝直播间为家乡农特产品代言，并在现场征集优化营商环境的建议。

石丽平在这场直播中为苗绣带货，她认为，转型线上经营，首先要用更加接地气的方式把苗绣的品牌打响。

石丽平认为，发展平台经济的关键在于科学界定平台责任，并尽快出台平台尽职免责的具体办法，优化营商环境，让平台和商家的经营更有确定性。

全国人大代表、湘绣研究所新蕾刺绣部主任成新湘表示，在 5G 时代，文化同样可以通过直播带货等网络形式进行传播。在疫情期间，成新湘就变身主播进行直播带货，除了增加了湘绣的销售量，更主要的是让更多的市民通过网络，认识了湘绣，学习到湘绣文化。

作为甘肃陇南有名的带货能手，全国人大代表梁倩娟建议，支持农村电商扶贫，加强直播电商等新业态的技能培训，深入挖掘西部贫困地区电商发展的潜能。对于越来越多的人，想学习电商和直播带货。

她认为，大家应从自己熟悉的领域出发，如果自己做不了直播带货，做好农产品和供应链也是在参与直播带货这个新形态。

电商从业者多为自由职业者，他们的权益如何保障？全国人大代表、猪八戒网创始人兼 CEO 朱明跃认为，互联网平台经济是壮大优结构促升级增就业的新动能，建议加强平台自由职业者纳税管理和社会保障。

“以法律形式给‘带货主播’角色定性”

直播监管火爆的同时，监管尚不完善，诸如虚假宣传、消费者维权难等问题也颇受关注。

全国人大代表、华润集团湖南区域工委书记丁小兵建议以法律形式给 “带货主播”角色定性。在他看来，主播究竟是广告代言人、导购抑或是表演者，应有明确的规定，因为这三种角色所承担的法律责任是不同的。

全国人大代表、中国工程院院士、国家开发投资集团有限公司首席科学家岳国君带来了《关于加强直播带货销售模式管理的建议》，建议有关部门细化对直播带货的监管措施，将直播带货纳入市场监管正轨。

他指出，主播与平台角色不清，消费者维权难也是目前直播带货销售模式存在的问题。消费者在合法权益受到侵害时，“该向谁维权、如何维权困难重重”。此外，税务合规问题时有发生。很多高收入的主播 “新贵”，纳税问题却依然并不明朗，直播网红偷税漏税的消息时有爆出，且金额巨大。

张兆安建议，建立直播经济的公平机制。一是职业直播对消费者要公平。例如，有些职业主播打的是 C2B 的旗号，做的是 B2C 的事。一方面以消费者代理人身份推荐商品，另一方面又作为企业代理人收取佣金。二是直播平台对直播电商要公平。例如，有的直播平台采用算法推荐取代社交分享，算法的公平性就很关键。三是直播电商作为新通路模式与其他通路模式的竞争要公平。

全国人大代表、中粮总裁于旭波提交了关于完善《食品安全法》配套规范、加强食品流通环节安全保障的建议。于旭波在建议中指出，抖音、快手等新兴网络食品销售模式，使个人经营食品的门槛再度降低，他建议细化个人准入要求、纳入其诚信记录，建立快捷便利的举报平台，加大直播平台和电子商务平台责任。

剧场直播、书店直播…… 他们提出这些纾困之法

智库报告显示，新冠肺炎疫情对于我国 2020 年全年文化产业造成的直接损失大约 8959 亿元，潜在损失约为 2890 亿元。

图书出版、演出等行业也积极改变营销渠道，店长和编辑们都化身主播，朝着智能化、线上化的方向进行尝试与突破。

当被问及文化产业如何度过疫情寒冬时，全国政协委员巩汉林在接受采访时表示，第一方面，建议剧场采用云上和观众交流，和传播平台达成合作，并向观众收取一定门票，这会解决一些问题。另外一方面，国家对受疫情冲击较大的行业给予减税降费免租等政策支持。他表示，疫情为文化产业带来了危机，但 “危”中有 “机”，希望疫情后的文化产业将迎来新的发展机会。

全国政协委员、中国新闻出版研究院院长魏玉山接受新京报专访时表示，出版社与书店走向线上线下融合是正确方向，但与电商正面竞争，面临两难局面。从宏观来看，当前需要立法规范图书零售价格竞争，避免电商恶性竞争；微观来看，出版社与书店要开发新的产品形态和服务业态，例如将图书拓展为知识产品。

据了解，国家大剧院也将演出搬到了线上，推出的 “春天在线”、“声如夏花”系列线上音乐会，不仅提供高质量的艺术作品欣赏，还传播了很多古典音乐知识，受到观众的广泛好评。

人民文学出版社共策划了 “回到文学现场，云游大家故居”系列直播，分别走进了老舍纪念馆、沈从文故居、萧红纪念馆、巴金故居、鲁迅博物馆等文化名迹。6 月开始，“云游”活动还将陆续走进郭沫若故居、茅盾故居、朱自清故居、冰心文学馆等。

6 月 12 日晚上，“2020 北京书市 · 书店之夜”直播系列活动在京启动，近 100 场书店直播活动在全城举行。北京市主要实体书店、出版机构、阅读推广单位和 20 多家高校，利用各个网络直播平台开展图书、文创产品的内容分享、宣传推介、直播带货、读书讲座等。