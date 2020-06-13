美股全线反弹：道指涨近 500 点，瑞幸大涨逾 15%

6 月 13 日消息，据外媒报道，美国时间周五，美股收盘实现全线上涨，投资者正试图挽回前一交易日的大幅亏损。道琼斯指数收于 25605.54 点，上涨 477.37 点，涨幅 1.90%。当天早些时候，该指数一度上涨了 800 多点。标准普尔 500 指数收于 3041.31 点，上涨 1.31%；纳斯达克综合指数收于 9588.81 点，上涨 1.01%。

本周，道琼斯指数和标准普尔 500 指数分别累计下跌 5.5% 和 4.7%，纳斯达克指数累计下跌 2.3%。美股这三个主要指数均创 3 月 20 日以来最大单周跌幅。

在美股周五交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于 338.80 美元，上涨 0.86%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1413.18 美元，上涨 0.67%；亚马逊收于 2545.02 美元，下跌 0.51%；微软收于 187.74 美元，上涨 0.79%；Facebook 收于 228.58 美元，上涨 1.85%；甲骨文收于 51.86 美元，上涨 1.07%；IBM 收于 121.91 美元，上涨 3.30%；奈飞（Netflix）收于 418.07 美元，下跌 1.76%；特斯拉收于 935.28 美元，下跌 3.86%；推特（Twitter）涨 1.12%，优步（Uber）涨 3.67%；Lyft 涨 4.45%。

美股中的芯片龙头股多数上涨，英特尔收于 59.33 美元，下跌 0.62%；英伟达收于 357.30 美元，上涨 1.55%；博通收于 300.25 美元，上涨 2.21%；德州仪器收于 123.97 美元，下跌 0.51%；高通收于 85.24 美元，上涨 1.45%；AMD 收于 53.50 美元，上涨 1.27%；美光科技涨 0.35%；应用材料公司涨 2.06%。

在美国上市的中概股多数上涨，阿里巴巴收于 217.64 美元，上涨 1.12%；京东收于 57.99 美元，上涨 1.31%；拼多多收于 73.11 美元，上涨 2.24%；哔哩哔哩收于 35.87 美元，上涨 5.81%；好未来收于 63.71 美元，上涨 1.06%；爱奇艺收于 17.80 美元，下跌 0.22%；跟谁学收于 43.04 美元，上涨 8.96%；微博收于 32.47 美元，上涨 2.24%；新浪涨 2.53%；搜狐涨 4.50%；搜狗跌 0.82%；携程涨 2.28%；前程无忧跌 0.65%；汽车之家跌 0.60%；58 同城跌 0.16%；蔚来涨 3.21%；金山云跌 2.39%。

瑞幸咖啡收于 3.89 美元，大涨 15.77%，终止了此前的连续四天大跌。

昨天，道指、标指和纳指均录得今年 3 月中旬以来的最大单日跌幅，跌幅均超过 5%。

美股本周下跌的原因是，美国约翰 · 霍普金斯大学汇编的数据显示，随着美国亚利桑那州、南卡罗来纳州和得克萨斯州等州继续推进重启，新增新冠肺炎确诊病例数有所增加。自阵亡将士纪念日以来，亚利桑那州的病例数几乎翻了一番。

尽管如此，美国财政部长史蒂文 · 努钦（Steven Mnuchin）对媒体表示，美国不能再次关闭经济。美国目前确诊的新冠肺炎病例数超过 200 万，死亡人数超过 10 万人。

本周之前美股一直走高，原因是随着美国各州和世界各国放松隔离措施，投资者对经济复苏的前景感到振奋。

德美利证券首席市场策略师表示：“我们的股市已经上涨了 30% 以上，但没有出现真正的抛售，我不认为这是世界上最糟糕的事情。随着越来越多的州重新开放，问题就变成了：它们的经济增长速度是否能让华尔街满意？现在看到的是，这很难做到。”