色情视频引热议！FB 耗资数十万协助 FBI 捕获性侵者，我们能借鉴多少

疑似性侵视频爆出，这次是在国内直播平台。

昨天，一段女乘客在搭车过程中疑似遭性侵的视频传遍微博，视频中男子在与女乘客简单交谈后，以 “下车买水”和 “车内有味道”为由，在车内喷洒迷药并下车，随后对女子实行了性侵，同时在直播平台上进行长达一个多小时的直播。

整个过程中该名男子多次提到 “直播”、“迷药”，直播时平台上众多看客也都进行了打赏和评论。这不禁让人想起韩国的 N 号房事件。

6 月 12 日晚，根据平安郑州官方微博发布的微博，这并非一起 “性侵案件”，视频中的男女为 “夫妻关系”，“以网约车司机迷奸女乘客为噱头，公开进行色情表演”，“案件正在进一步地办理中”。

滴滴表示，两位涉事人士均不是滴滴司机。

如今案件侦破真相大白，但是我们忍不住疑问，即使这是一场 “作秀”，为何这么多人看到了只是沉默，然后观看，甚至打赏叫好，却没有一个人愿意站出来发声？一直以来处于灰色地带的色情行业未来又该走向何方？

耗资数十万美元，Facebook 首次辅助 FBI 揪出性侵者

根据网友爆料，爆出这次事件的打赏直播平台叫做星恋直播，是一个国内直播 APP。有网友还指出，11 日晚，该平台上有不少内容为着暴露的女主播作出挑逗动作，甚至直接露点，这些女主播鼓动观众充值刷礼物，称刷礼物可以看到更刺激的内容。

事件发酵后，12 日上午，星恋直播已经清空了直播内容，平台在线 “专属客服”自动回复称，“平台停业整顿，恢复了通知”。

在星恋直播官网进行下载的同时，底部附有《星恋直播隐私权保护声明》以及《星恋直播用户协议》，《用户协议》中明确指出，用户应同意不传送 “散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪”的内容。但是协议全文，平台方始终以 “星恋直播”自称，未出现任何公司名称。

在通过第三方网站查询该 APP 时发现，星恋直播的域名由一家美国公司于 2019 年 11 月代为注册，随后通过查询网站 IP 地址，发现服务器位于香港。

在 APP 的充值页面，收款方为厦门枢颂奇贸易有限公司，弹出的转账信息指向一位名叫 “蔡果”的人士所持有的中国光大银行账户。

在社交平台发布色情视频获取打赏并非中国孤例，3 月，韩国媒体曾爆出 “N 号房事件”，多名男子以大尺度色情视频为由向观众收取高额会费，据统计，韩国共有 26 万名男性进入过房间。

尽管视频中涉事男女已经落网，但是如韩国 N 号房事件中的性侵和性虐待却正在世界各地真实发生，大多数犯罪者都利用了社交平台的加密措施。不过，以这次 “作秀”为由，在互联网上也再次掀起对互联网犯罪和技术平台使用的全民反思。

针对那些真实发生的案件，海外的一些技术平台已经开始通过与警方合作，抓获线上 “捕食者”。本周，Vice 就爆出，Facebook 就通过一家网络安全公司在 Tails 中完成了一次零日攻击，以识别一名勒索和威胁女孩的男子，Facebook 为这次行动支付了六位数的费用。

这是 Facebook 首次而且也是唯一一次帮助执法部门入侵用户，或许可以给全球其他科技公司抵御平台风险，以及如何与执法部门合作提供一些经验。

Facebook 拯救计划：硅谷技术公司资助黑客，辅助 FBI 入侵相关软件

上周，因为扎克伯格的一项端到端加密政策引起了不少调查人员和法律工作者的联名反对。

这次，为了配合 FBI 的执法行动，Facebook 也是放弃最为重视的 “用户隐私”，足以见这位被通缉的疑犯确实劣迹斑斑。

这得到了两名 Facebook 的前员工的证实，他们表示，在 Faceboo 内部，不少员工都认为这位网名为 Brian Kil 的加州男子 Buster Hernandez 称得上是 Facebook 上最严重的犯罪者。

也正是根据这些直接或间接指控 Hernandez 的证据，Facebook 指派了专门的员工对 Hernandez 进行了为期大约两年的跟踪，期间 Facebook 还开发了一种新的机器学习系统，能够检测到用户创建新帐户并与孩子们的交流情况。

根据报告，多年来，Hernandez 通过使用聊天应用程序、电子邮件和 Facebook 对年轻女孩进行了系统性地骚扰和恐吓，手法和韩国 N 号房事件如出一辙：先是套到她们的裸照和录像，之后威胁要曝光这些资料或者杀死强奸她们。

Hernandez 曾在 Facebook 上给未成年女孩打招呼，“嗨，我想问你些事情，有点重要，你曾向多少人发送过下流的照片呢，我手头上好像有你的照片？”当受害者做出回应时，他就会变本加厉，要求她们给他发送露骨的视频和照片，否则，他威胁道会将已有的裸照发送给朋友和家人，有些受害者受到了短至几个月长达几年的威胁。

甚至，在某些情况下，他告诉受害者，如果她们选择自杀，他会把她们的裸照张贴在纪念页上。Hernandez 曾表示，自己 “想成为有史以来最糟糕的网络恐怖分子”。

一直以来，Hernandez 都声称自己不会被警察抓到，“警察永远找不到我，他们没有头绪”。据了解，Hernandez 使用的是一个名叫 Tails 的安全操作系统，该操作系统通过运行匿名软件 Tor，能够从使用的网站或服务中隐藏其真实 IP 地址。根据法庭文件，直到 2017 年，Hernandez 一直使用 Tails 对 Facebook 上数十名受害者实施性骚扰。

联邦调查局几个外地办事处参与了整个抓捕过程，最开始的时候，联邦调查局尝试黑进 Hernandez 的电脑，但失败了，他们使用的黑客工具并非为 Tails 量身定制。

也正是有了首次失败经历，由 Alex Stamos 领导的 Facebook 安全团队意识到，他们必须做更多的工作，于是他们雇用了一家网络安全咨询公司来开发一种黑客工具，该工具的成本达到了六位数。

在与 Facebook 工程师的合作下，开发出这个零时差漏洞利用（zero-day exploit）的工具，研究团队编写了一个程序，主要利用 Tails 视频播放器中的漏洞，揭露观看视频的人的真实 IP 地址。最后，据三位了解该事件的现任和前任 Facebook 雇员称，Facebook 把这个工具交给了中介，中介随即把该工具交给了联邦调查局。

在得到证据后，联邦调查局马上下达了逮捕令，并在受害者的帮助下成功逮捕了 Hernandez。

今年 2 月，Hernandez 对 41 项指控认罪，包括制造儿童色情制品、胁迫和诱使未成年人，以及威胁杀害、绑架和伤害。目前他还在等待判决结果，可能将会面临数年牢狱。

科技公司的 “捕食者”防御技术：Project Protect

儿童性侵事件或许每时每刻都在发生着，只不过很多都不被我们知道。

随着互联网社交日新月异的发展，这些坏人诱骗儿童的方法也越来越多。因此，许多科技巨头都站了出来，希望能用技术的力量为孩子们撑起一把保护伞，不让恶人得逞。

比如，去年 Facebook 透露，该公司一直在与儿童保护组织合作，想办法保护平台上的儿童免受侵害；推特也积极响应着举报有性侵儿童可能的行为的相关政策，一旦发现有账号发布儿童色情内容，会在不通知当事者的情况下第一时间删除；微软也与其他公司合作，开发一款 AI 工具，能够基于特征对两人的对话进行评估和评级，如果对话内容风险较大，这些会话将被发送给 AI 审核。

加强对儿童性侵案件监管的脚步始终没有停过，各个平台都在为之努力着，然而孤军奋战必将势单力薄。于是，这些科技巨头决定拧成一股绳，共同来保护孩子们的安全。

这是由 Facebook 主导的一个名叫 “Project Protect：打击在线儿童性虐待”的计划，包括 Google、Facebook、微软、苹果和 Twitter 在内的科技巨头纷纷加入其中。

Facebook 首席运营官 Sheryl Sandberg 表示，他们为能够领导这一行动感到十分自豪，并希望这能够在保护儿童安全方面带来真正的变化。

Facebook 全球安全主管 Antigone Davis 称，他们使用 “尖端的技术和行为信号，不仅可以预防、检测和删除利用儿童的图像和视频，而且还可以检测和防止未成年人与成年人之间的修饰或潜在的不合适的互动。他们在 Facebook，Instagram，Messenger 和 WhatsApp 中使用了这项技术。

Facebook 透露，保护项目涉及到以下五大方面：

数百万美元的创新：为了支持跨行业的方法，“保护计划”将在数百万美元的创新基金的支持下，加速突破性技术的开发和使用；

创建一个整体的方法：保护项目将召集科技公司、政府和民间社会采取集体行动，解决网上虐待儿童的问题；

独立研究：为 “结束暴力侵害儿童伙伴关系”的研究提供资金，以增进我们对在线儿童性剥削和性虐待的经验和模式的集体理解，并从预防、威慑和打击这种行为的有效努力中学习；

信息、专业知识和知识共享：“保护计划”将继续促进高影响力的信息，并鼓励各公司之间的专业知识和知识共享，以帮助防止和破坏在线上对儿童的性剥削和虐待；

透明度和问责制：通过会员平台和服务对儿童性剥削和性虐待内容进行有意义的报告，提高整个行业的问责制和一致性。这将与我们保护全球联盟一起完成。

我们都知道，要想根除儿童性侵事件几乎是不可能的，但我们必须朝这个方向努力着。尽管目前的技术仍不能做到防患于未然，但我们依然寄期望于这些科技巨头，但愿能用技术为孩子们创造一个光明的未来。