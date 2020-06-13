三文鱼案板现新冠病毒，饿了么：海鲜类商品暂时下架并成立专门小组

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北京昨日新增 6 例确诊病例，均与新发地有关，目前新发地批发市场已暂时关闭。据新京报报道称，相关部门从切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒。针对上述情况，今日下午，饿了么回应凤凰网科技称，饿了么已成立专门小组，将根据政府要求，及时行动，确保食品安全。
饿了么表示，目前在北京，海鲜类商品暂时下架饿了么买菜业务。饿了么已联动阿里生态多个业务团队，并与多家生鲜商超伙伴一起，增加食材安全货源，保障供应。
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