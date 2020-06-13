将用户变成 “推销员”，社交电商 + 会员制人人有赚？天下没有免费的午餐

“一开始，我也很讨厌推荐赚折扣的电商平台，跟传销似的。”

厦门宝妈李女士最近似乎对社交电商有了新认识。因为以前 “体验”过电商平台搞活动 “先涨价再打折”的套路，她一直非常反感电商推荐注册的形式。在她看来，这些促销即便是有所谓的大折扣，也是在涨价的基础上再进行优惠的，实际上并没有省下多少钱。

但是最近在几位认识的宝妈极力推荐下，她勉为其难试了试对方发来的一些链接（二维码），结果却开始上瘾了。那么，这些宝妈真的 “买到了”实惠吗？

“欲罢不能”的社交电商

有两位认识的宝妈，两个月前不约而同地给李女士发来某电商平台的促销活动链接，一再说真的能获得实实在在的优惠。抹不开面子，她答应尝试一下。

“但这一试，还真的是上瘾了。只要推荐用户注册，就能享受折扣优惠。”更让李女士诧异的是，每次推荐完别的用户完成注册，她都能拿到折扣券，购物使用时还可以叠加，“每次推荐用户注册，我就可以拿十元折扣。推荐了十个人，买奶粉基本不花钱了。”

动了点小心思的她，最开始是利用家人的手机号注册电商平台，赚取折扣券，当拿到这些折扣之后，她以近乎免费的低价购买了两瓶爱他美奶粉之后，却发现家人、亲戚手机号码不够用了。

人一旦对某些事物上瘾，就会欲罢不能。

为了赚取更多折扣券，李女士放弃了小聪明，开始了大规模地在朋友圈推荐分享。最初，她只分享给身边认识的宝妈和朋友，在推荐别人注册成功后，新用户一旦下单购物，她就发现自己会再次拿到一些折扣券和现金返利。

“这东西真的可以用，因为有现金优惠，除了奶粉之外孩子的日用品我也都开始在平台上购买了。”随着身边已经没有朋友可以推荐注册，李女士便开始打起了爱人单位的主意。在她极力的要求和 “威逼利诱”下，爱人也开始推荐同事注册这些平台了。

她告诉懂懂笔记，即便平台上有部分商品相比其它电商平台稍微贵了些，但算上折扣以及返现，还是要省下很多。“我举个例子哈，我爱人购买电脑，看了一下淘宝上 3000 元的华硕笔记本，在这个平台上叠加用券后只要不到 2700 元。”

如今，李女士爱人在初尝社交电商折扣购物的优惠之后，也开始主动推荐注册，周围的朋友、同事，也都逐渐成了他的 “推销员”。

这一阵子，爱人非但不反感李女士推荐注册的行为，更是成为平台的忠实用户。因为人脉广，推荐的范围也比较大，李女士的爱人甚至通过返利赚起了 “零花钱”，可谓乐在其中。

直到这两天，表妹突然给他们转发了一则新华社发布的新闻，提醒他们注意一下相关内容：新闻提示警惕社交电商 “拉人头”方式，可能会触碰传销红线。

但在李女士和爱人的眼里，消费者只认实惠，只要能更省钱，平台是否 “触线”一概与他们没有关系。

“即便平台收取了会员费，我也能够通过推荐将会员费用给赚回来。”她自信地表示。

那么，事实真的如此吗？

成为会员 “社交”更疯狂

“现在很多电商平台都有会员制，要付会员费才能享受折扣，这里面也许有些门道吧。”

在江门某金融公司上班的周莉，也是因为身边好友的推荐迷上了社交电商。但相比李女士，人脉资源并不广泛的周莉在赚取推荐折扣方面有些吃力。她最近发现，随着平台规则、政策的改变，现在想继续赚商品折扣、返利，就必须成为付费会员。

平台新发来的规定显示：无论是原有用户，还是刚注册的新用户，都必须缴纳将近 400 元会员费，才能成为电商平台会员，继续享受推荐注册折扣以及推荐用户的购物返利权限。

“我感觉国内一些主流电商平台，也开始推行付费会员制，亚马逊不是也有会员制嘛。”不过，相比国内部分主流的电商平台以及亚马逊几十元的会员月费，该平台的会员费太高了。

当然，规则中也提示：会员资格是终身的。也就是说一次交费终身享用，还可以通过推荐注册、购物返利赚回会员的费用。这一点，再次深深 “打动”了喜爱网上购物的周莉。

“交了会员费之后，我推荐注册就更积极了，我就是想着尽快赚回会员费。”为了赚回近 400 元入会费用，周莉笑称自己见人就推荐这个平台，无论同事还是朋友甚至初次会面的陌生人都不放过。甚至逛街、遛弯时，也会询问路人有无需求，是否愿意注册平台。

她告诉懂懂笔记，为了清楚折扣购物节省的费用明晰，她更是在小本本上仔细记录推荐注册的奖励，以及购物折扣的力度，计算是否已经 “拿回”平台的会员费用，“我是真挺努力的，可惜成为会员至今，（购物 + 返利）只节省了两百多元。”

不过，细心的周莉最近发现，在电商平台实行会员制之前，推荐注册、分享商品可获得的折扣、返利，远比如今实施会员制之后高很多。也就是说，以前推荐亲友注册后可奖励 5~10 元购物折扣券，目前只有 1 元，而且推荐会员下单购物的返利也降低了，使用折扣券也出现了诸多限制。

“前一阵子真没注意，现在发现这个问题了，真的挺让人气愤的，因为推荐注册的折扣返利降低，我赚回会员费的时间更长了。”为了避免夜长梦多，她开始铆足了劲推荐朋友注册，疯狂的使用折扣购买商品，仅在五月份的前两周，她就推荐了将近十位亲友注册了新用户。

但是于此同时，有几位注册平台会员的亲友开始向她抱怨称，购物时的折扣、返利远不如宣传的那么高，而且支付会费、成为会员之后，想要赚回会员费的心理负担很大。这些朋友表示每天为了拉新注册，只能拼命推荐、忽悠身边的亲友开始注册会员。

在流量为王的时代，一些社交电商平台希望巩固注册用户不流失，通过会员制和折扣、返利吸引用户缴费。这些所谓的社交电商平台，已经将会员制和返利捆绑在一起，成了促进会员拉新以及分享的重要手段。

所谓的终身权益，会让用户错以为高昂的会费很值。几百元入会费用，如果 “平摊到”会员的几十年生命中，就可忽略不计；而不断降低的折扣、返利力度，更会让一些会员希望在短期内努力通过拉新、分享值回 “票价”。

显然，所谓的折扣、低于市价的优惠、（拉新后的）现金返现，也只是羊毛出在了羊身上。

一场 “拆东补西”的游戏

“不是哪家（平台）都有能力一直做（返利）社交电商的，这里面还是有不少名堂的。”

陈铭（化名）今年初刚刚从一家知名电商机构离职，以前负责会员运营工作的经验，让他对社交电商模式有很多洞察。陈铭告诉懂懂笔记，自己所在的电商平台，一直采用的拉新手段，就是社交、会员合一机制。

平台通过社交电商方式，承诺拉新注册的用户可以享受巨大的购物折扣，圈住用户后就开始面向他们推行收费会员制。和周莉描述的类似，平台推行会员制之后虽然仍有推新机制，但推新的折扣和返利比例明显减少了。

“试想一下，如果在平台购物的商品价格一直低于市价，别说赚取利润了，优惠大一点儿平台都要亏损。”陈铭表示，一些电商平台推行社交电商模式，给予用户优惠和返利都是平台自行补贴的。而补贴的来源，就是平台以前的融资。

但是一旦融资枯竭，平台的折扣和返利也将无法实现。所以他所在的平台很早就开始通过社交电商模式，吸引大量用户注册，再通过推行收费会员制，勉强维持着平台的运作以及补贴。

“只要有折扣和返利，会员还是会源源不断增加。人都有贪念嘛，都想省钱。”陈铭告诉懂懂笔记，大量注册用户成为付费会员后，也成为平台实现再次融资的筹码，更有了继续发放折扣甚至返利的底气。

明明是已经亏本卖的商品，只要有新会员下单，还会给推荐注册的用户一定（现金）返利。这事情仔细想想，都会让人觉得不可思议。

毕竟电商平台非慈善机构，这么赔下去，如何填补资金上的大窟窿？

“不断争取融资，争取更多会员费，再不行就寻求上市。”在陈铭看来，不管是融资还是收取会费，如此疯狂的烧钱资金总有枯竭的一天。这也是他年初离开公司的原因之一。

什么才是社交电商、会员制电商终极的盈利模式？对于这个问题，陈铭沉思了一会儿，摇摇头笑道，“我不能说，唯一能透露的是，没有平台会长期做亏钱的买卖。”

对于一些社交电商而言，前途未卜是最真实的描述。一旦平台资金链断裂，会员折扣以及返利成了空头支票，流量肯定会大幅锐减，而大量注册用户也会迅速流失。

所以无论会员制还是社交电商，一味通过优惠、返利获客的商业模式是很难长久的。

“一旦出现融资枯竭，或者现金流断档，平台一定会采取手段止损，这是肯定的。”陈铭表示，任何通过利益吸引来的流量，都无法长久保持粘性，只能是让平台数据暂时看上去好看，“包括看书赚钱，刷短视频赚钱的路数，只要内容不行，用户迟早也会流失。”

结束语

天下没有免费的午餐，天上也不会掉下馅饼，这些都是再俗不过的老话。但是在某些平台和机构的 “互联网思维”推动下，免费午餐和免费的馅饼，还是会吸引很多消费者投身其中。

当平台融资烧完，现金流短缺时，那些会员制收费的 “拆东补西”游戏，便成为一些平台维系所谓社交电商模式的唯一手段。至于社交电商的终极发展模式是什么，或许就只能留给平台的所有会员用户们细细思考、慢慢等待了。