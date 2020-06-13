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6.14 红包&省赚日历：京东国际买遍全球，天猫全品类预热

2020/6/13 21:37:27来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 京东京享红包（每天点此 3 次）

• 天猫超级红包（每天可抢 3 次、13 日 0 点有加码红包）

• 天猫超级让利专场（弹窗多抽 3 次、做任务再抽 2 次）

• 拼多多 618 数码电器会场

领完天猫红包后（限 App 端），大家记得点击右侧悬浮窗【618 消费券】，每天 10 点起可再领 1 张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~

小编与同事实测领到 100-20、300-30 元券，叠加使用相当划算。

6 月 14 日，京东活动主题是京东国际日买遍全球，活动内容包括：满 299 减 150、进口好物低至第二件半价、千款进口好物同价 6 月 18 日等，明日活动重点是进口好物、品质手机、电脑数码、3C 家电等品类，爆款不止 5 折，好物低至 9.9 元，好物价保 30 天，无需等待 618 巅峰狂欢，现在即可入手了。

6 月 13 日起可领新一波天猫加码红包，这波红包 6 月 16 - 20 日可用。6 月 13 日 - 15 日天猫全品类预热，心仪爆品抢先加购哦！

14 日重点活动会场

会场优惠详情
狂欢主会场每满 300 减 40，爆款 24 期免息
京东国际满 299 减 150、第二件半价
手机狂欢抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
电脑数码爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
家电百亿补贴抢千台 5 折，24 期免息
家电会场头号京贴每满 300 减 40
居家好物领券满 199 减 100、满 400 减 100
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
实时热销榜最火的热销单品

618 重点活动预告

日期重点活动
6 月 15 日医疗保健
享受美好生活
6 月 16 日珠宝饰品
钟表神券日
家电高潮期
图书大促
6 月 17 日超级直播
6 月 18 日巅峰盛典
电脑数码
家装建材
6 月 19 日全品类返场
6 月 20 日
小龙虾单品日

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今日热销爆款

京东iPhone 11 64GB领售价下方 900 元券 + 北京 9 折消费券4199 元直达链接

•  北京 9 折消费券：点此领取（需北京地址收货）

京东iPhone 11 128GB售价下方 900 元券 + 北京 9 折消费券4699 元直达链接京东小米蓝牙耳机 Air 入耳版 主动降噪13 日 0 点可用售价下方 5 折券149.5 元直达链接京东任天堂 Switch 国行 Pro 手柄学生价 399 元，叠加下方 150 元券。249 元（学生价）直达链接

•  电玩学生会场 150 元券：点此领券

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