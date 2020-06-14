芯片界 “摇滚明星”Jim Keller 离职英特尔，Chip God 到底在想啥？

近日英特尔宣布，顶级芯片设计师吉姆 ··Keller（Jim Keller）因为个人原因辞职，辞呈立即生效。但在接下里的六个月里，Keller 将继续担任公司顾问，协助交接工作。

图片来源：英特尔官网

正如 Moor Insights&Strategy 的分析师 Patrick Moorhead 在一条消息中说：“吉姆 ·Keller 是芯片设计师中的摇滚明星，英特尔正在失去一位伟大的建筑师。从历史上看，Keller 的离开是一个里程碑式的事件，就像他在苹果，特斯拉和 AMD 所做的那样。我不了解他离开的个人原因，但我希望他没事。对于英特尔来说，公司拥有坚实的基础，这是适合建筑师工作的地方。”

Jim Keller 的七次离开

离开英特尔，其实已经是 Keller 的第七次离开了。在从业的二十多年里，Keller 在 AMD、苹果、英特尔和特斯拉之间来来回回，把 Alpha、x86、MIPS、AI 和 ARM 都研究了个遍，参与电子领域的几大顶尖芯片设计，外号 “chip god”。

Keller 的职业生涯开始于 DEC，1998 年参与了 Alpha21264 微处理器的设计，该处理器是一款以 500HMz 运行的处理器，内存缓存达到 1GHz，是当时世界上速度最快的处理器。这为他之后的发展奠定了基础。

同年，DEC 被康柏收购，Alpha 项目被终止，AMD 立即招募大量的 Alpha 项目工程师，Keller 便被招入麾下，在 AMD 任职期间，Keller 参与 Athlon（K7）处理器的设计，并成为 K8 项目的负责人，该项目颠覆了英特尔（同篇文章需要统一写法）的 64 位 Itanium 芯片，曾助力 AMD 公司首次登上业界顶峰。但其实在该项目还未完成之际，也就是 Keller 加入 AMD 的第二年，Keller 选择了离开，加入到一家创业公司 SiByte 研发 MIPS 架构处理器，随后，SiByte 被 Broadcom 收购，Keller 便顺理成章地成为 Broadcom 的首席芯片架构师。

Keller 并不满足于只在端芯片深耕，他紧盯时代发展，从 PC 端转到移动端。因此，他于 2004 年转入一家专注于移动处理器研发的初创公司 A Semi 担任总工程师。

2008 年，苹果计划脱离对芯片制造商的依赖，收购 PA Semi 团队，自行设计了 A4/A5 系列芯片，这些芯片用于 iPad，iPhone，iPod 和 Apple TV 等可移动设备，而 A 系列芯片的负责人正是 Keller。

2012 年，Keller 再次加入 AMD 开发高性能和低功耗的处理器内核，领导 Zen 架构的开发。同第一次离开 AMD 一样，在基于 Zen 架构的芯片正式推出之前，Keller 又选择了离开，继而转入特斯拉研究汽车芯片，助力特斯拉推出远超 GPU 的 AI 芯片。

在离开特斯拉之后，Keller 于 2018 年加入英特尔，领导团队聚焦 SoC 的集成和开发，时隔两年，Keller 又选择了离开，这一次离开或许也会像之前一样，留下一些什么或者向新的领域进军。

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当我们在注视 Keller 时，Keller 在思考什么？

半导体行业是一个资本密集型、技术密集型和人才密集型的行业，每当提到芯片设计师，似乎就要与硕士、博士相匹配，但这位芯片界明星的教育经历上，只有一行 “宾夕法尼亚州立大学电子工程学士学位”。

同样让我们感到好奇的是，Keller 在选择离开一家公司或加入另一家公司，都有些什么原因和动机。针对这一问题，Keller 曾在众多采访中表示，在他的职业生涯过程中，并没有所谓的计划，都是一些随机的工作和有趣的经历，他的计划只是认识人们，感受所到之处，做一些有趣的事情。致力于研究有趣的问题，以及留意设计中的细节和问题，是 Keller 的职业准则。

对他而言，苹果的吸引力在于乔布斯和智能移动设备，而英特尔吸引人的地方在于规模之大，他在英特尔被聘为硅高级工程师副总裁，有许多 SoC 团队和 CPU 团队来执行工作，这对他来说有着很大的发挥空间。

如今因个人原因离开了英特尔，不知 Keller 是否已经找到下一个更加有趣的地方。

下一站将会是哪里？

正如 Keller 的工作准则一样，总是等不到新技术新产品正式推出的那一刻，就会把目光投向新的方向，寻找下一个令人激动的，所谓有趣的事情。

关于下一步，Keller 或许会再次转向 AI 芯片，打通人工智能新领域；或许会第三次回到 AMD，解决一些新的问题；又或者回到苹果，助力苹果从英特尔处理器转向 ARM 处理器。

无论是下一站是在哪里，这位芯片界明星的行动总是令人期待的。