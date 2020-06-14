这又是 Win10 的锅吗？教你解决电量抽风的大 Bug

很多朋友都遇到过这样的一个问题——某天打开笔记本，发现电量一直都是 100%，怎么用都不会掉电量。然而笔记本电脑自然不可能是永动机，电量该用完的时候还是会用完，用户所观察到的现象，就是电量还显示 100% 的时候，电脑刷一下就休眠或者关机了。

电池电量一直显示 100%，而且剩余续航时间长得惊人

不少人是在升级 Win10 后遇到这个问题的，重启电脑也无法解决。然而这是 Win10 的锅吗？今天就来说说要怎么解决吧。

先再来说说这个 Bug 的一些表现吧。首先是笔记本的电量一直显示 100%，无论充电放电，都不会产生变化。

其次，如果用软件（例如 AIDA64）来查看当前电池的电量，可以发现数据远远高于最大容量，这个电量数据显然是错误的。

错误的当前电池容量

接着，利用 Win10 搜索，找到 “PowerShell”，用管理员权限运行输入以下命令，可以直接复制粘贴。

powercfg/batteryreport

按下回车键，在系统就会在 C:\Windows\System32 目录下，生成一个 “battery-report.html”文件，这是关于电池电量的详细报告。开启后，可以看到某个瞬间，电池电量瞬间暴增到一个不正常的数值。

系统电量记录中，突然暴增的电池容量

可见，这个 Bug 的现象就是电池向系统报告了不正常的电量数据所引发的。其实这还真不是 Win10 的问题，而是电池驱动的 Bug。电池驱动是由设备厂商提供的，这和微软关系不大。

要如何修复这个 Bug？在 Win10 中，直接重启电脑可能行不通。Win10 引入了快速启动的特性，在关机时，会将当前系统的一部分数据从内存写入到硬盘，以便下次迅速启动，但如此一来会导致某些数据例如驱动状态无法重置，例如电池不正常的电量数据会依然存在。

要怎么办？强制关机是个有效的解决方法。长按笔记本电源键，直到电脑强行关机。接着重新开机，至此电池驱动就会恢复正常，电量也会恢复正常显示了。

简而言之，这是一个电池驱动造成的问题，而不是 Win10 本身的问题。对于很多软件问题，关机重启永远是有效的方法。不过 Win10 引入了快速启动，令彻底的关机重启难以实现。当然，快速启动导致无法完全关机，并不是一个 Bug，而是一个 Feature。如果大家也遇到了电池显示不准或者其他软件相关问题，不妨试试这方法吧。