距上次仅 10 天！SpaceX 再发射 58 颗星链卫星，首次进行 “搭便车发射”

6 月 14 日消息，据外媒报道，在距离上次星链（Starlink）卫星发射仅仅 10 天后，美国太空探索技术公司 SpaceX 于当地时间周六再次发射了最新一批星链卫星。与以往每批发射 60 颗星链卫星不同的是，SpaceX 此次只发射了 58 颗卫星，这使得在轨运行的星链宽带互联网卫星总数达到 538 颗。

与此同时，SpaceX 还首次进行了所谓的 “搭便车发射”，该公司在有效载荷中减少了两颗星链卫星，并搭载了美国微型卫星公司 Planet 的三颗 SkySat 卫星。

SpaceX 最新的星链卫星发射意义重大：首先，这让该公司更接近实际运营太空宽带互联网服务的目标，有望在今年晚些时候开始为美国和加拿大的有限客户提供网络服务；其次，SpaceX 还对星链卫星进行了新的改进，旨在降低它们对天文观测的影响。

由于星链网络的庞大规模以及其在相对较低轨道运行，该计划受到了许多科学观察人士的批评。SpaceX 已经发射了配备可展开遮阳板的星链卫星，该遮阳板可以阻挡阳光在天线表面的反射。在这次发射中，所有 58 颗卫星都采用了这种新技术。

SpaceX 希望，星链网络可以与进行地面观测的科学家和谐共存，但这最终将取决于遮阳板在星链卫星大量部署后会产生什么样的影响。

此次发射也是 SpaceX“小卫星搭乘计划”(Smallsat Rideshare Program)执行第一次任务，该计划为微型卫星运营商提供了机会。他们能够以相对灵活的 “按需”方式预订即将发射的 SpaceX 火箭，将自己的有效载荷送入预定轨道。

SpaceX 之所以推出搭乘业务是因为其已经认识到，其他发射服务提供商，如火箭实验室公司 (Rocket Lab)，专门针对这一细分市场的努力，可能对其整体利润构成重大的潜在竞争威胁。