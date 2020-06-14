微软 Windows Terminal 2.0 路线图公布：预计明年 5 月 31 日发最终版

在去年的微软 Build 2019 大会上，微软首次宣布开源 Windows Terminal。上个月，Build 2020 终于宣告 Windows Terminal 1.0 版本的正式到来。近日，Windows Terminal 2.0 的路线图也公布了。

计划中的主要功能包括：

· Settings UI：连接到 settings.json 的用户界面，提供了一种无需编辑 JSON 文件即可编辑其设置的方法。

· 命令面板（Command palette）：一个弹出菜单，列出可能的操作和命令。

· 选项卡撕除（Tab tear-off）：可以将选项卡从当前窗口中拖拽撕下并生成新窗口或将其附加到单独的窗口。

· 可点击的链接（Clickable links）：能够超链接出现在文本缓冲区中的所有链接。单击链接时，该链接将在默认浏览器中打开。

· 默认终端（Default terminal）：如果生成了命令行应用程序，则应在 Windows Terminal（如果已安装）或用户的首选终端中打开。

· 整体主题支持（Overall theme support）：标签颜色、标题栏颜色、窗格边框颜色、窗格边框宽度、主题的定义等。

· 以管理员 / 其他用户身份打开标签页（Open tab as admin/other user）：在现有 Windows Terminal 实例中以 admin（如果 Terminal 未提升运行）或其他用户身份打开标签。

· 传统不透明度（Traditional opacity）：具有无亚克力模糊的透明背景。

· SnapOnOutput，滚动锁定：暂停输出或单击滚动。

· 无限回滚（Infinite scrollback）：文本缓冲区具有无限的历史记录。

· 窗格管理（Pane management）：一些功能包括使用鼠标调整窗格大小、缩放窗格以及通过提示使用哪个配置文件来打开窗格。

· 主题市场（Theme marketplace）：用于创建和分发主题的市场。取决于整体主题。

· 跳转列表（Jump list）：从任务栏（右键单击）/ 开始菜单显示配置文件。

· 使用多个标签打开：该设置允许 Windows Terminal 使用特定的选项卡配置启动（而不是仅使用命令行参数）。

· 在 Windows Terminal 中打开：右键单击文件或文件夹并选择在 Windows Terminal 中打开的功能。

· 会话还原（Session restoration）：启动 Windows Terminal，并使用正确的选项卡和窗格配置以及起始目录来还原先前的会话。

· Quake 模式：提供一个快速启动终端，该终端在按下热键时会出现并消失。

· 设置迁移：迁移用户的设置而不破坏它们，与设置用户界面紧密结合。

· 指针绑定（Pointer bindings）：提供可以绑定到鼠标的设置。

这些新功能将首先进入 Windows Terminal Preview，进入预览版一个月后，再移入 Windows Terminal。因此，同版本号的发布，Windows Terminal Preview 总是比 Windows Terminal 早一个月。

根据微软提供的时间表，6 月 30 日 Windows Terminal Preview 将发布 1.1 版本，而 Windows Terminal 1.1 预计于 7 月 31 日发布。以此类推，每四周将交付一个新的版本。明年四月底，2.0 的发布候选版本将会推出。最终版本的发布暂定于 2021 年 5 月 31 日。

详情可查看2.0 路线图