2020 开发者生态报告：Python 超越 Java，开发者爱猫 / 爱狗占比均匀

JetBrains 发布了 2020 开发者生态报告，该报告基于 34,000 多个开发人员的反馈。其中，参与调查的开发人员中，20% 的人来自中国、美国和印度则分别占比 19% 和 17%。报告内容除了此前曾包含的 15 种语言和数十种技术之外，今年还添加了一些新的部分：R 语言、微服务、测试、大数据，甚至是开发者的生活方式。

报告发现的一些主要内容为：

· 在过去的 12 个月里，Python 在使用的语言列表中已经超过了 Java，但 Java 仍然是最流行语言。

· Go、Kotlin 和 Python 是开发人员计划采用或迁移到的前三种语言。

· 网站是开发人员最常使用的应用程序类型。在网站上工作的开发人员中，几乎有 70% 参与了后端开发。

· 开发人员在业余时间追求的主要爱好是编程。

具体内容如下：

一、编程语言

可以看到的是，JavaScript 仍是使用最多的语言，其次是 HTML/CSS。Go、Kotlin 和 Python 则是开发人员计划采用或迁移到的前三种语言。

橙色：过去 12 个月内使用

灰色：即将采纳 / 迁移

JetBrains 还针对用户 “是否有计划在接下来的 12 个月内采用或迁移到其他语言？ 如果是的话，去哪一个？”进行了调查：

主要编程语言包括 JavaScript、Java、Python 和 HTML/CSS。Typescript 稳步增长，它的使用率已从 2017 年 12% 的人使用、1% 的人是主要语言，提升到了 2020 年的 28% 和 12%。

二、开发环境& 操作系统

三、开发类型

有 69% 的正在做后端开发，57% 的为前端开发。

四、生活方式与娱乐

今年的调查新增加了一个 “生活方式”的部分。向开发人员询问有关他们的生活习惯、信息寻求方式和慈善行为的问题。受访者可以选择是否完成本节，最终约有三分之二的人填写了本节。

大多数开发人员在中午之前开始工作，并能够被闹钟轻松唤醒。

有 32 % 的人每周会花费 32 小时或以上的时间进行编码，29 % 的人在 17- 31 个小时中间。

有 38 % 的人表示，其每周会花 3-8 个小时在与日常工作或主要活动无关的个人编程或副业项目上。

此外，大多数开发人员在个人智能手机上阅读专业资料。接受调查的开发人员中有一半不信任人工智能。只有 16% 的人拥有某种加密货币，而 65% 的人更喜欢笔记本电脑。

大多数开发人员没有宠物，但爱猫爱狗的人占了均匀比例。开发人员不会将工作和爱好分开。大多数受访者都拥有相同的爱好 - 编程，其次是视频游戏、听音乐和阅读。几乎 60% 的人在业余时间练习编程。且有一半的受访者表示其为慈善事业进行了捐款。

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