随着地摊政策的逐步放开，一时间地摊成为了风口浪尖的话题。许多需要副业的年轻人纷纷摆起地摊增加收入，原本看见城管跑的老摊贩也放下心来经营生意。

地摊的开放不仅让线下夜生活消费出现了千树万树梨花开的景象，线上也有可观的增长。以采购批发为主的 B2B 平台阿里巴巴也成为了苹果 APP 榜的第一名，地摊经济的概念股广百股份、浙江永强等也突然迎来了增长。

在猎云网实访地摊的过程中发现，地摊目前形势也不再单一。有赶热度的年轻人也有靠地摊为生的老年人，还有室内实体店被迫出来摆地摊的老板。

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地摊带走了室内美食商家的客流 讲述人李丽丽 炸鸡店老板娘

我是在江汉路地下美食街开炸鸡店的，已经开了三年了。这里是武汉比较有名的商圈，平时客流很可观，到了节假日可以说爆满。

最开始看见新闻说地摊经济我也没有放在心上，并没有觉得会给我带来影响。后来朋友圈里越来越多人在讨论这个话题，我才有点担心对我们营收会不会造成损失。

前段时间我们前面那条街的夜市办起来了，晚上七点多的时候我就感觉到美食街的客流量比以往少了。因为这时候应该是工作日客流量最多的时间段，但我们的单子数量不多，只是外卖还有零星几单。后来的两天我就更明显感觉人少了，还在想原因的时候隔壁的老板告诉我外面那条夜市特别火。

我让服务员看店，自己出去看了看，这条街真的比以往多了很多人。种类很齐全，有点我上学的时候逛夜市的感觉。当时我去看的时候真的是人挤人，回来后我就决定我们也得去摆地摊。

说起来容易，可我又要去买些设备和地摊专用的推车。在朋友的介绍下买了二手推车和设备，收拾收拾我们就准备出摊了，还把女儿叫过来帮忙。

我算是我们室内美食街第一个出来摆摊的商家了，其他人还在观望的时候我已经准备好了。来到夜市这条街发现别人已经分好位置了，我们只好在比较偏僻的位置。第一天买了 20 多单不算多，但是能填补一点店里的损失，最主要的还是这里人多特别热闹，跟周围的摊贩能学到很多摆摊的技巧。现在我们已经能保持每天 40 单左右了，看到我们做的还行很多美食街的老板也找到我分享经验。

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地摊跟了我半辈子讲述人伍建国 摆摊 20 年

我今年都 50 岁了，从我 30 岁生了病不能在工地打工之后我就开始摆摊了。之前的几十年天天跟城管斗智斗勇，还被抓到过三次，没收了我的电子秤。我也没想到有一天国家会放开政策，我终于能不盯着城管了。

我卖的就是一些当季蔬菜在小区附近，这些菜大多都是我们种的也有一小部分是起早在菜市场进的。但是不敢进多，怕卖不掉都烂了。之前小区附近人不是很多，我每天也就卖 200 元左右。现在好了，天气变好政策放宽，很多人都出来散散步。我昨天卖了将近 400 元呢。

我最近也发现很多年轻人出来摆摊，其实刚开始我挺不理解的，年纪轻轻有很多好工作等着他们。还有开车来摆摊的，油费那么贵成本多高啊。

后来我也跟年轻人聊了聊，我本来是想试图劝劝他们的。我是因为无奈才摆摊的，不想他们还年轻就出来。结果聊天后我才发现，很多人都是有自己主业的，都是把这个当成副业。我觉得这还行，有稳定收入的同时再增加一份副业。

我自己摊上的二维码都是找家里小孩帮忙做的，我也不懂这些。但是我看现在的年轻人摆摊的方法可多了，一点都不害羞和紧张。我还跟很多一起摆摊很多年的老朋友交流过，我们都在感叹政策开放后每天出摊悬着的这颗心可算放下来了。

地摊价 39.9，网上 49.9 讲述人卢玮，摆摊四天

决定出来摆摊其实有很大一部分原因是在蹭热度，最近太火了朋友圈里都是在调侃这个话题。当然也是想让自己多一条出路，我自己想了想摆摊的成本并不大，不需要额外添置什么设备，那为什么不试一下呢？

我售卖的是正宗的生态农场土鸡蛋，和我两个伙伴一起，这些蛋是老家的所以成本也不高，抱着能卖就卖，不能卖就当凑热闹的心态，开着私家车就可以出来摆摊了，鸡蛋就放在后备箱里，到达目的地后打开后备箱就直接开卖了。和很多这几天才开始进货做生意的摊贩不一样，我卖土鸡蛋并不是临时起意，今年 3、4 月份我就开始做这件事了，一直在小程序上卖，现在是线上线下两个渠道一起做。

为了能吸引到更多的人来购买，我们的售价定的比淘宝上要便宜，网上卖 49.9 元一盒，我们的地摊价只要 39.9 元一盒，此外，顾客还可以在我们的小程序商城购买，也是一样的 39.9 元一盒。我觉得这样还能帮助我线上引流，我会让购买鸡蛋的顾客加入粉丝群，白天偶尔会在群里发一些鸡蛋的新鲜吃法。

但是我发现低价并没有吸引到太多的顾客，我们第一天摆摊选址在了武汉的光谷金融港，那边公司很多，人员流动也相对较大，一开始我们信心满满，因为周围就我们一个卖鸡蛋的小摊，摆了俩小时才卖出去了八九盒，比我想象中要少了很多。和那些卖小吃的摊子相比，我们的摊子前冷清不少。

在金融港摆摊两天，我总结出这边顾客对土鸡蛋的购买力不强，就换了地点，到小区附近摆摊，毕竟这里离顾客家近，而且有很多老人在附近遛弯的时候都会来看看。平均一天能买到五六百块钱吧。其实摆地摊的一个很大的优势在于流动性强，一个地方不行我就换另一个，挺好。

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我想把地摊发展成我的副业 讲述人舒欣，摆摊 11 天

我其实很早之前就有摆摊的想法，因为身边有听说朋友晚上摆摊挣了不少钱，感觉摆摊时间不长，成本又比较低，回本会比较快，但是那个时候不允许摆摊，容易 “被赶”，现在政策开放了，我又想起了自己曾经想摆摊的这个念头。

我们住的地方这一片都是小区集聚区，而且都是年轻人，晚上会有小吃摊，但是没有卖冰饮的，我自己平时比较爱喝东西，也喜欢在家自己捣鼓做一些喝的，每次在楼下买小吃，都买不到喝的，我觉得卖冰饮也许是个机会。

一开始以为成本并不高，但是真的去了解了之后，发现摆摊的设备也不便宜，因为我主打的是鲜榨系列的，榨汁机、刨冰机、以及摆摊用的移动电源和电动三轮车，这些设备加起来就三千多了，加上一些杯子、吸管和饮品用的水果、酸奶的原料和材料，差不多前期需要投入五千左右，比之前想象中的 “低成本”还是要高出了预算，但我想把地摊发展成我的副业，我还是买了这些设备。

现在我每天下班后就开始准备晚上的出摊，差不多 7 点摆摊到晚上 11 点左右，虽然很累，但是也感到很充实，4 个小时下来，也能挣到四五百，如果能一直保持这样的流水，一个月下来也是不少的收入。

现在大家都是斜杠青年，我觉得地摊至少对我来说是一份不错的副业。

地摊对于我来说，就像一个线下闲鱼 讲述人陈海静，摆摊 5 天

我是在武汉的一名应届毕业生，在校的时候和朋友租了一个学校后街的十平米左右的小店一起卖饰品，没想到疫情导致高校迟迟不开学，一学期就这样没有了，进的货也一直都积压在自己这里。

我从四月份开始就把部分的货放在了闲鱼上卖，总算是有了一些收入，但是也有人会在意发货地址是武汉，感觉也不能只依赖线上的渠道，太单一了。

前段时间看到政策开放了 “地摊经济”后，陆续发现武汉也多了很多地摊，原本因为疫情变得有些冷清的城市突然变得热闹了许多，有了烟火气，我觉得我的饰品也可以摆摊试一试，不然货品放着也是放着，地摊和闲鱼一样，没有什么 “开店”成本，适合像我这样的刚开始做小生意的。

既然决定要做这件事，首先就是要选址，我们的饰品主要是针对大学生以及年轻人，最理想的位置是学校附近，但是现在武汉大学生大部分都还没回来，我们尽量选择了一个年轻人比较多的居住区。

但是在这里摆摊的大多数都是以小吃为主，我们在旁边支了一个小摊子，和贴膜的商家挨在一起。

到现在，摆了 4.5 个晚上，生意不是很好，虽然有人流量，但是大家基本上都是来买吃的，偶尔有几个人来旁边贴膜，很少有人来选首饰，不过这也在我的意料之中，但是像我这样一张小桌子，一个小凳子，也没什么成本，相当于一个线下闲鱼，我还是愿意再坚持一下，我相信一旦高校正式开学了，一切都会好起来。

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在 1688 上进货，线下加价卖讲述人任昕楚，摆摊一周

我去年大学毕业，学的是平面设计，在年前把工作辞了准备年后再换一个工作的，没想到遇上了疫情，直到现在我都没有找到一个合适的工作。

最近地摊经济很火，朋友圈很多人调侃，但是据我了解真正去尝试的人并不多，我刚好也在家没事，就决定边投简历边摆摊，小本生意，哪怕不赚钱也多了份经历，带着这样的想法，我和我朋友就着手准备了起来。

卖什么是一个很关键的问题。我和朋友算了一笔账，做小吃成本要高一些，就拿烤冷面举例，推车、燃气、器具…… 这些东西一套下来至少也有近两千块，不在我们的考虑范围。为了节省成本的同时还能得到大众的喜爱，我们最终把目标放在了饰品上。

我在阿里巴巴上进了大概 50 来件耳饰，20 来件项链，选的都是品质还不错的，一共只花了三百块左右，平均一件的成本价在 4 元左右，其实我第一次看见这个价格也很惊讶，如果放在精品店，这一件饰品大概能卖到四五十。感觉自己之前买的饰品都是被骗的，再一次感叹阿里巴巴的魅力。进货后我们定价十五块左右，摆在华科附近。

现在学校还没完全开学，只有一部分学生返校，来购买的学生其实不多，我记得很清楚第一天卖了 5 件，总收入 70。现在平均一天能卖 50 到 100 块左右，差不多已经回本了。剩下的就算不卖我自己戴也是没问题的，可能等学校开学之后，生意应该会好一些。不过摆摊其实不稳定因素蛮多的，昨天武汉突然下大雨，直接影响了我们出摊，以后等我找到工作了，可能就不会考虑摆摊了，现在只能算是一种体验和尝试吧。