外商安全帽？金百达长鑫颗粒 DDR4 内存测试报告

从 2018 年开始，世界的局势越来越紧张，米国尤其在以芯片为代表的高科技行业对我们全方面的弹压。所以保证芯片的自立自主呼声越来越高。当时我也测试了一对紫光的 DDR3 内存，不过从国产率和产品的先进程度来说都很难说达标。但是随着长鑫的内存颗粒完全实现国产化，真正意义上达到全球市场主流水平的国产电脑内存产品终于问世了。今天就带来金百达采用长鑫国产颗粒的 DDR4 内存的测试报告。

内存开箱与外观：

金百达的内存外观上来说非常复古，典型的无马甲内存外观。

内存背面没有任何颗粒，所以长鑫这个颗粒显然是单颗 1G 的容量。

接下来就是我们真正的主角长鑫的内存颗粒了，型号为 CXDQ3A8AM。金百达很遗憾的没有为这个内存提供 XMP，默认为 2666 18-18-18-43-61。参考这个颗粒在光威那边是做了出厂 XMP 3000 的规格，3000 16-18-18-38-60 1.35V。所以金百达这个内存超过默认参数应该不难。

既然说到了国产内存，还是要把老前辈紫光 DDR3 来合影留念。紫光这个内存当时一冲动就买了回来，测过一次之后也就一直放着了。

产品测试平台：

以下为测试平台的详细配置表。

平台用的是 I9 10900K + 技嘉 Z490 AORUS MASTER，后续 DDR4 内存的对比应该都会用这套配置来做。

作为对比的是金士顿的掠食者 DDR4 4000。作为一套参考基准。

显卡采用的是迪兰恒进的 VEGA 64 水冷版。在本文的测试中，显卡其实单纯只是亮机。

系统盘用的是 INTEL 的 535。

散热器是 EK 的 AIO 360 D-RGB。

硅脂用的是乔思伯的 CTG-2。

电源是酷冷至尊的 V1000。

测试平台是 Streacom 的 BC1。

产品性能测试：

先来看一下内存自己的默认设置。金百达的这个内存是没有带 XMP 超频设置的，只有一个默认的 SPD，参数是 2666 18-18-18-43。不过开机就可以自动上到 2666 这点还算方便。

测试项目上，这边主要用到了 AIDA 64 的内存测试和 WINRAR 的性能测试，从理论测试和实际性能测试来验证两者的差异性。至于频率的设置，我首先按照主板的默认设置从 2133 开始分别测试 2400、2666、2800、2933、3000、3200、3600。测试电压都是 1.35V。

金百达最后能上到 3466。由于没有 XMP 辅助调整时序，时序整体比较难看一些。然后简单调试了一下，可以压时序跑 3200 17-18-18-43。

而对比组的话，因为是三星 BDIE，更容易压时序。2133~3200 都固定在 14-14-14-35，3600 则放在 15-15-15-36。这个设置算是 BDIE 的基本操作会比主流水平更强一些。

简单测试结论：

从测试结果来看，长鑫颗粒给人的感觉更类似于 CRJ，时序不算特别好看，但是频率有一定的超频空间。具体到金百达来说，由于没有提供 XMP，所以默认下的时序表现就相当保守了。

来看一下具体的测试数据，读取性能表现最接近平均值与 C14 的基准对照组保持 5%~10% 的差距。

写入性能则比较接近，看起来时序对写入的影响并不是很大。

复制测试的波动性则显得更大一些。

延迟上则较为明显，时序对延迟的帮助是相当显著的。这也是金百达后续需要补足的部分。

回到实际的应用软件中，WINRAR 上可以明显看到，内存其实光拼频率是意义不大的，时序同样很重要。

简单总结：

关于内存的兼容性：

这边用 Z390、B460、Z490 都跑过，初步看起来兼容性问题应该还好。

关于内存的性能：

内存的性能其实完全取决于内存厂商提供的调校参数，所以这点上金百达的内存显得就比较吃亏。长鑫这个颗粒本身的能力并不差，不提供 XMP 参数的话还是比较浪费的。

关于内存的超频：

长鑫颗粒的超频能力还是可以的，我这边是可以到 3466。但是这个颗粒对电压似乎并不敏感，基本上就是 1.35V 能到的频率 1.2V 也能到，就是可能不够稳定，需要加电压。但是加到 1.4V 的话并没有能超的更高。

总体而言，对于金百达这样的厂商来说，由于国产颗粒的加入，对内存和固态的市场游戏规格会有很多的颠覆，过去大品牌的优势会被削弱。像金百达这样的厂商来说，确实是得到了一个机会洗刷自己的产品定位，可以告别过去只能依靠市场的边角料苦苦挣扎的状态。

说回到产品，硬件是中规中矩。但是无论是软件设置（默认的 XMP），还是产品线的规划（产品型号直接就是金百达 DDR4 2666 8G），亦或是产品的外观特色（虽然我挺喜欢绿色 PCB 的复古外观产品，但是从销售的角度很多人并不喜欢）。要重新定义自己的品牌，金百达确实还有很多可以补足的部分。

相比之前的紫光 DDR3，长鑫颗粒的 DDR4 无论是技术先进程度（紫光 DDR3 在 18 年的时候已经明显落后了）、可玩性、国产化率等方面都得到了很大的提升。虽然这些产品还不能说是市场上的先进水平，但是至少已经可以达到对等。所以长鑫可以说是为这些过去为所欲为，动不动搞点 “生产安全事故”的大厂们牢牢扣上了一顶安全帽。

对于所有有过自己购买内存硬盘的人来说，或多或少都会遇到过内存硬盘过山车式的暴涨暴跌。特别是近几年内存颗粒厂商走向寡头化之后，涨价的理由找的越来越草率。经常是搞得大家既生气又无奈。上次我写紫光 DDR3 内存的时候就恰逢商务部约谈三星肆意涨价，要求做好价格稳定的工作。结果海力士立马用一场大火把颗粒价格涨上去。所以最后就稍微调侃一下这些大厂商们。

——谢谢欣赏——

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