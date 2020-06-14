内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

索尼 PS5 将问世，PS4 依然值得购买的 4 个理由

2020/6/14 12:39:19来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

虽然 PS5 即将在今年年底发售，但这是否就意味着本世代的 PS4 就不值得购买呢？接下来，我们就来看看，PS4 依然值得购买的 4 个理由。

实惠的价格

随着 PlayStation 5 的发布，预计 PS4 将会降价。而且，如果你不想购买全新的产品，可能还会发现二手和翻新产品的超值优惠。这些二手设备中有很大一部分来自想要购买 PS5 的 PS4 所有者，有些主机甚至可能自带他们的游戏。

庞大的游戏库

谈到游戏，PS4 拥有一个令人印象深刻的游戏库，其中包含成百上千个游戏。包括《战神》、《漫威蜘蛛侠》、《神秘海域 4》，《往日不再》，《地平线》等独家作品。请放心，你不会缺优质游戏。

即将到来的新游

PS5 即将推出，并不意味着 PS4 将不再推出新游戏。依然有许多大型游戏蓄势待发，例如《最后的生还者 II》、《对马岛之魂》、《漫威复仇者联盟》和《赛博朋克 2077》等。

持续的支持

索尼在发布 PS4 大约三年后，才于 2016 年停产 PlayStation 3。此外在发布 PS4 五年之后，PS3 的最后一款游戏（FIFA 19）于 2018 年 9 月发布。基于这两个日期，预计 PS4 将在几年内仍然获得新游戏和官方支持

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：PS4PS5

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    