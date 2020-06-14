索尼 PS5 将问世，PS4 依然值得购买的 4 个理由

虽然 PS5 即将在今年年底发售，但这是否就意味着本世代的 PS4 就不值得购买呢？接下来，我们就来看看，PS4 依然值得购买的 4 个理由。

实惠的价格

随着 PlayStation 5 的发布，预计 PS4 将会降价。而且，如果你不想购买全新的产品，可能还会发现二手和翻新产品的超值优惠。这些二手设备中有很大一部分来自想要购买 PS5 的 PS4 所有者，有些主机甚至可能自带他们的游戏。

庞大的游戏库

谈到游戏，PS4 拥有一个令人印象深刻的游戏库，其中包含成百上千个游戏。包括《战神》、《漫威蜘蛛侠》、《神秘海域 4》，《往日不再》，《地平线》等独家作品。请放心，你不会缺优质游戏。

即将到来的新游

PS5 即将推出，并不意味着 PS4 将不再推出新游戏。依然有许多大型游戏蓄势待发，例如《最后的生还者 II》、《对马岛之魂》、《漫威复仇者联盟》和《赛博朋克 2077》等。

持续的支持

索尼在发布 PS4 大约三年后，才于 2016 年停产 PlayStation 3。此外在发布 PS4 五年之后，PS3 的最后一款游戏（FIFA 19）于 2018 年 9 月发布。基于这两个日期，预计 PS4 将在几年内仍然获得新游戏和官方支持。