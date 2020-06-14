疫情期间我把波士顿动力狗带回家，边工作边撸机器狗，还被邻居举报了

波士顿动力的机器狗 Spot 大家一定不陌生，这个小家伙甚至已经成为了网红，不仅会放羊，还在疫情期间做起了巡逻监督员，以保证大家保持一定的社交距离。

要知道，在它投入使用之前一定会进行严格的测试，一般来说，波士顿动力的工程师会在公司总部 “遛狗”，因为那里有足够的空间和资源来对机器狗进行压力测试。

然而受到疫情影响，波士顿动力的工程师们不得不把狗子牵回家遛，因为他们的工作就是让狗子升级换代，从陡峭的楼梯到平滑的地板，甚至一些更具挑战性的环境，Spot 都需要从容应对才行。

测试地点从公司换到了自己家，想必一定困难重重啊，那就来和文摘菌一起看看工程师们跟 Spot 相处时都发生了什么有趣的事情吧~

Spot：雪地草地地下室，我通通都能去

一位名叫 Sam Seifert 的工程师一想到要把狗子牵回家遛，就很是头大，毕竟这狗 “又大又响”，在屋里 “跺来跺去”很是扰民。

果不其然，没过多久就被邻居举报了，无奈之下他决定还是带狗子看看外面的世界吧。

Sam 太难了，当时是 3 月份，他那边天气很冷，每天还要抱着 32 公斤的狗子上下两层楼梯，这重量相当于一个 8 岁左右的小孩。

一开始 Sam 带着狗子在车里敲代码，然后再带它出来测试。后来他实在抵御不住严寒，于是决定在家敲代码，敲好了再出门。如果狗子没电了再回家充电，然后再出去测试。

Sam 表示，短短 3 天他疯狂掉称啊！不过为了这只 Spot，一切的努力都是值得的。

后来 Sam 决定和父母搬回了湖边的房子，那里宽敞一些。而且他还帮 Spot 找了一个同伴，就是他哥哥家的真 · 小狗。Sam 说，“它第一次看到 Spot 的时候也很害怕，但现在已经习惯了。每当我们在外面测试的时候，它就会跟着我，在我身边晃悠。”

从照片上看，这只小黑柴和 Spot 简直是琴瑟和鸣啊！

然而这只是我们以为的，事实上真的狗子对机器并不感冒，因为一旦它们闻了之后觉得 “没有内个味儿”，就会感到失望，也就不理 Spot 了。

户外训练到此结束，咱们换个场景，来看看在地下室是怎么训练 Spot 的。

Sam 为了测试狗子的导航能力，把地下室弄的很乱。

既然是在家测试 Spot，还有一件事情非常重要，就是要让人们与它保持安全距离。

Sam 回忆称，有一次一个人走过来给了 Spot 一个熊抱。这真的非常危险，狗都有可能咬人，机器狗就更控制不住它自己了，Spot 有一个非常强大的发动机以及很多 “关节”，如果被夹到就很容易受伤。

现在，工程师们知道要警告任何接近它的人保持安全距离。

万一事态失控怎么办？别担心，还有一个总开关，按下 “红色按钮”Spot 就不动了，按两下它就会躺在地上。

Spot：我超级稳，滑倒是不存在的

波士顿动力公司的首席机器人工程师 Zack Jackowski 表示，对狗子进行测试是一个不可避免的过程。公司的目标是把 Spot 变成一个 “多功能机器狗”，人类去的地方都能去，人类去不了的地方也能去的那种。

Zack 指出，Spot 的设计灵感来自大自然，“因为动物们是经过数百万年的进化，才得到这样最佳的行走方式。”在设计 Spot 的时候就可以直接借鉴大自然这优胜劣汰后的结果，从而免去种种试错过程。

自疫情爆发以来，该公司工程师的一项重大任务就是更新 Spot 的软件，使其具备新的移动和自动功能。这些更新是在 5 月份以 Spot 2.0 的形式发布的，其中一大块底层代码是在工程师家中完成的。

去年，Spot 交付给客户时，导航选项还相对简单。使用一个像任天堂开关一样的控制器，中间有一个屏幕供摄像头输入，两边有操纵杆供操控，客户可以引导 Spot 沿着一条路线走，然后让它自动返回。在 Spot 2.0 中，有了更多的导航选项，包括设置航路点，执行预定义的 “任务”(如巡逻和检查)，以及在上传和编辑内部地图时拥有更大的灵活性。

Zack 说，他们所做的一切都是为了让顾客更容易上手，即用最简单的方式让 Spot“快速上岗”。

当 Spot 在现场发生故障时，波士顿动力公司的工程师会收集受影响单位的数据日志，并重新创建导致问题的场景。例如，在 2.0 更新中提到的一个问题是 Spot 在光滑表面上的处理能力，即使是四条腿在被油和润滑剂弄得很光滑的金属地板上也很难直立。

Zack 表示，解决办法是 “回到实验室，设置类似的东西，让它多摔几次。”在家的话就很难训练，但公司的工程师们都太有才了。一名员工用蜡纸和木板就重现了光滑的表面，让 Spot 的脚放在上面，再用绳子把木板猛的拉走。

Spot：我比你投篮准多了

Andy Barry 是波士顿动力公司的另一位工程师，和 Sam 一样，3 月初的某一天开始回家办公，他和妻子一起搬到了马萨诸塞州西部的父母家。

Andy 的工作流程和 Sam 类似，都是先写代码，然后运行到 Spot 上进行测试，最后分析结果。与 Sam 工作的不同之处在于，他要测试波士顿动力公司正在考虑的下一个重大升级：在 Spot 的头部固定一个可以投掷的机械臂。

既然如此，那就从捡 “垃圾”开始练习吧，指的是一些毛巾之类的不容易碎的小东西。Spot 需要把散落在各地的东西统一捡起放到一个固定的地方，尽管它还是会漏掉一些。

还有一项测试是，教 Spot 玩投篮游戏。

关于机械臂的一些应用场景等细节，目前波士顿动力公司还不愿透露。但 Andy 表示，他们最初将专注于工业环境中常见的那种扣动扳机的任务，例如扭转阀门、杠杆和类似的工具。

那如此说来，未来是不是真的可以养机器狗了？又能干活又能看家，多好啊。

想多了。

波士顿动力公司的工程师们表示，Spot 基本上是一种工业机器人，别想让它帮你做饭打下手。

Sam 也说，“很多不熟悉 Spot 的人认为它非常适合在家养着，可以帮助老人、病人或有特殊需要的人。”“我认为这是我们应该关注的一个伟大目标，但在我们准备好在人类周围有限的空间操作之前，这项技术要改进的地方还有很多很多。”

在那之前，可能只有波士顿动力公司的工程师能带回家养了。