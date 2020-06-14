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多图：苹果 iPhone 12/Pro 系列保护壳曝光

2020/6/14 14:31:23来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：骑士评论：

据说 2020 款  iPhone 包括四种不同的机型，但实际上，这些机型只有三种显示尺寸。iPhone 12 系列将配备 5.4 英寸，两个 6.1 英寸版本和更大的 6.7 英寸型号。

近日 Gizmochina 曝光了疑似今年 iPhone 12 系列保护壳，接下来不妨欣赏一下。

这次，曝光的保护套有三种不同的尺寸。iPhone 12 Pro 可能会与 iPhone 12 Plus / Max 共享相同的尺寸。两种型号都将配备 6.1 英寸的 AMOLED 屏幕。

今年的 iPhone 阵容包括四种不同的型号，即 iPhone 12，iPhone 12 Plus / Max，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。入门的 iPhone 12 将配备 5.4 英寸显示屏，而高端机型将配备 6.7 英寸屏幕。从曝光的保护壳中，我们可以得出结论，iPhone 12、12 Pro 和 12 Pro Max 的背部将有一个方形切口，用于容纳摄像头模块。

根据先前的传言，iPhone 12 Pro 将在背部配备三摄像头设置和激光雷达传感器，但有传言称 6.1 英寸 iPhone 12 Plus / Max 采用后置双摄像头设置。双镜头设置似乎不太可能位于方形模块上。但是也不能确定，例如 Google Pixel 4a 曝光的图像表明，即使手机仅采用单个后置摄像头，它的背面也有方形模块。

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关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro苹果

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