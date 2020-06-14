东方航空：与携程网等合资设立三亚国际航空

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IT之家 6 月 14 日消息 东方航空今日发布公告，2020 年 6 月 13 日，公司与海南省交通投资控股有限公司、三亚发展控股有限公司、吉祥航空及携程旅游网络技术（上海）有限公司在海口市签署《合作框架协议》，意欲共同出资设立三亚国际航空。
IT之家了解到，三亚国际航空未来注册资本为人民币 30-60 亿元，其中，本公司占 51%、海南省交通投资控股有限公司占 10%、三亚发展控股有限公司占 10%、吉祥航空占 15%、携程旅游网络技术（上海）有限公司占 14%。
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