中国年内将发行非银联人民币卡：美国运通单标，支持 16 家银行 + 微信支付宝

过去，中国境内的每一张银行卡，只要涉及到人民币消费，就绕不开中国银联，卡上也少不了一个中国银联的标识。

但，事情已经起变化。

具体来说：2020 年下半年，境内用户将能够申请一种新的人民币银行卡。它与中国银联无关，由美国运通负责清算，卡面上有美国运通（American Express）的标识——这种新的银行卡，就是美国运通单标人民币卡。

值得一提的是，这种卡也能支持微信和支付宝绑定支付。

美国运通获得人民币清算许可

一直以来，国内能够进行人民币清算业务的，只有中国银联。

但是昨天，也就是 2020 年 6 月 13 日，中国人民银行发布公告称，中国人民银行会同中国银行保险监督管理委员会审查通过 “连通（杭州）技术服务有限公司” （以下简称连通公司）提交的银行卡清算机构开业申请，并向其核发银行卡清算业务许可证。

这里所说的连通公司，就是美国运通（American Express）在我国境内发起设立的合资公司。

因此，连通公司获得银行卡清算业务许可证，其实就是美国运通（American Express）在我国获得清算业务许可证——并由此可以在我国进行人民币清算业务。

这也就意味着，美国运通也成为第一家获准在我国进行人民币清算业务的外资机构。

雷锋网了解到，这次获得许可的背后依据，是《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》《银行卡清算机构管理办法》（中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令〔2016〕第 2 号）等规定。

中国人民银行表示，在获得许可之后，连通公司可在我国境内拓展成员机构、授权发行和受理 “美国运通” 品牌的银行卡——按照相关规定，连通公司应在取得银行卡清算业务许可证之日起 6 个月内，正式开办银行卡清算业务。

所以，2020 年年内，连通公司将会在境内推出 " 美国运通" 品牌的银行卡，并且可以直接进行人民币结算。

对于这一动态，中国人民银行表示：

这是我国扩大金融业对外开放、深化金融供给侧改革的又一具体反映，有利于提高我国支付清算服务水平和人民币国际化，为金融消费者提供多元化和差异化的支付服务。

为什么是美国运通？

对于美国运通来说，这次获得我国许可，无疑是一件喜事。

雷锋网从公开渠道查询到，美国运通（American Express）成立于 1850 年，总部位于美国纽约，服务网络遍及全球 100 多个国家和地区；它也是世界上唯一一家集发卡、商户收单和支付清算业务于一身，且业务网络遍及全球的公司。

对于中国市场，美国运通并不陌生。

早在 1916 年，美国运通就通过香港登陆中国；1918 年，美国运通来到上海，是最早在中国大陆市场服务全球客户的公司之一。如今，美国运通在中国大陆市场有两大主营业务——信用卡服务和旅游服务。

当然，这次在我国开展人民币清算业务，美国运通也是非常积极。

雷锋网了解到，2017 年 10 月，美国运通与连连数字科技有限公司共同组建了合资公司——连通（杭州）技术服务有限公司（简称连通公司），其目的就是在中国境内从事银行卡清算服务。

2018 年 11 月，中国人民银行正式通知美国运通，已经同意其筹备银行卡清算业务许可证，而美国运通也是第一家获准在中国境内筹建银行卡人民币清算网络的外资公司。

而今，经过了一年多的筹备，美国运通终于如愿以偿。

雷锋网了解到，连通公司负责筹建的银行卡清算网络，将处理美国运通品牌卡在中国大陆地区的线上线下支付交易，也将和国内主流的银行支付机构合作。

对于这一动态，美国运通董事长兼首席执行官施恺睿（Stephen J. Squeri）表示：

无论对我们美国运通，还是对中国支付行业的持续增长和发展来说，这都是历史性的时刻。我们将为全球持卡会员和企业客户在中国提供更好的服务，也期待能赢得广大中国消费者、企业和商户的青睐。

众多银行捧场，微信支付宝也支持

需要说明的是，连通公司只是负责处理 " 美国运通" 品牌银行卡的清算业务，但它本身不能办理发卡、支付、收单等业务，而是需要与银行和支付机构合作。

雷锋网 (公众号：雷锋网)查询到，连通公司首批合作的银行、移动钱包运营商和第三方收单机构如下：

银行（合作发卡及商户收单）：

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国光大银行、浦发银行、中国民生银行、华夏银行、平安银行、兴业银行、广发银行、杭州银行、宁波银行

移动钱包运营商（绑卡交易）：

云闪付、腾讯金融科技、支付宝

第三方收单机构（商户收单）：

拉卡拉支付、通联支付、富友支付、银盛支付、快钱支付、国通星驿

可以看到，在发卡方面，众多国内的主流银行都可以发行 " 美国运通" 品牌的银行卡，包括国有四大行。

当然，一个重要的亮点在于，连通公司也与云闪付、腾讯金融科技（旗下包括微信支付、QQ 支付）和支付宝等国内最常见的移动钱包商达成合作，大大增加了它的便利性和可用性。

尤其是对微信和支付宝的支持，已经可以说是进入国内主流移动支付市场和渠道的必要操作。

甚至于，在合作之下，这种卡也能与中国银联主推的云闪付绑定，由此也可以看到双方在业务合作上的开放性。

整体上可以看到，连通公司虽然并没有获得外资品牌之外的巨大优势，但也并没有受到什么合作和业务能力方面的限制——理论上，它可以在市场上与中国银联形成正面竞争关系。

不过，作为后来者，在中国银联已经主宰国内清算市场多年的情况下，连通公司的后发优势并不算很大，毕竟，这个市场的壁垒更多体现在政策支持、行业合作、用户结束度等方面，这些都需要时间的积累。

对此，连通公司 CEO 刘伟德表示，将结合美国运通与连连的优势，为合作伙伴们提供差异化服务。

雷锋网小结

另外需要说明的是，在央行积极推动清算市场对外开放的大背景下，除了美国运通，著名的国际信用卡品牌 VISA 和万事达（MasterCard）都已经在中国境内申请人民币清算业务牌照。

其中，万事达的方式与美国运通一致，也是通过外商合资公司的方式来向央行申请；但 Visa 选择通过外商独资企业的形式。

但目前，VISA 和万事达还没有获得中国人民银行的批准。

最后一问：