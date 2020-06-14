拼多多 DIY 电脑主机万人团即将开启：十代酷睿高性能 PC 只需 2799 元起

IT之家6 月 14 日消息 6 月 15 日上午 10 点，拼多多将开启 DIY 电脑主机万人团，十代酷睿台式机可享百亿补贴，整点领券 200 元立减，i5-10400+GTX 1650 配置券后只需 2799 元，一部手机的价格就能拿下一台高性能 PC；另外西数热门固态 SN750 也将同时开售，250G 到手价仅 299 元。

IT之家了解到，这款 DIY 电脑主机万人团活动产品可选多个配置，入门款为十代酷睿 i5-10400+GTX 1650+8GB，日常价 3499 元，6 月 15 日上午 10 点直降 700 元，到手价仅为 2799 元，可应对大部分游戏，性价比极高。

配置详情：



处理器：Intel 酷睿 I5-10400 六核十二线程

散热器：KOTIN 京天 400i 四铜管散热器

主板：华硕 B460M-BASALT

显卡：七彩虹 GeForce? GTX1650 电竞 4G

内存：镁光 8G DDR4 2666

硬盘：七彩虹 SL300 160G 固态硬盘

机箱：鑫谷光韵 HALO 6 侧透版 黑色

电源：鑫谷战斧 500 背线版 额定 400W

拼多多 DIY 电脑主机万人团链接：点此前往（领 200 元券，补贴价 2799 元）

对于想要体验光追游戏的玩家来说，i5+RTX 2060 配置领 200 元券之后，补贴价只需 3999 元，性价比爆棚。

配置详情：

处理器 Intel 酷睿 I5-10400 六核十二线程

散热器 KOTIN 京天 400i 四铜管散热器?

主板 华硕 B460M-BASALT?

显卡 七彩虹 GeForce RTX? 2060 电竞 6G V2

内存 闪战 16G DDR4 2666?

硬盘 FlashWar S500 PRO 256GB M.2 固态硬盘

机箱 鑫谷光韵 HALO 6 侧透版 黑色

电源 鑫谷战斧 600 背线版 额定 500W

拼多多 DIY 电脑主机万人团链接：点此前往（领 200 元券，补贴价 3999 元）

对于想要极致游戏体验的玩家来说，顶配版搭载了 i7-10700K+RTX 2070 Super，3A 大作通吃，到手价 8299 元。

处理器 Intel 酷睿 I7-10700K 八核十六线程

散热器 京天 ZF-240 双排炫酷白色光圈一体式水冷

主板 技嘉 GA-Z490 UD

显卡 iGame GeForce RTX 2070 SUPER Ultra OC V2

内存 海盗船复仇者 LPX 16G(8G*2) DDR4 3000 马甲内存

硬盘 西数 SN550 500G NVME 协议 M.2 固态硬盘

机箱 IN WIN 迎广 303 白色

电源 海盗船 RM650X 额定 650W 金牌全模组电源

拼多多 DIY 电脑主机万人团链接：点此前往（领 200 元券，补贴价 8299 元）

这款万人团的电脑主机共有 9 种配置，还有加购方案，都可以直接在详情页中查看。

广受欢迎的西部数据 SN750 固态硬盘将在 6 月 15 日 10 点开售，整点领券 50 元立减。

IT之家了解到，西部数据 SN750 SSD 采用了 NVMe 接口，传输速度最高可达 3430MB/s，4K 随机读写速度最高可达 560K IOPS。

价格方面，西部数据 SN750 SSD 250GB 券后价 299 元，500GB 499 元；SN 550 500GB 399 元，SN 550 1TB 599 元。

购买链接：点此前往（6 月 15 日 10:00 领券 50 元）

除此之外，先锋 512GB SSD 目前已经上架，券后价只需 299 元，高速度与大容量兼备。

参数方面，先锋 512GB SSD 采用了 3D NAND 闪存，支持 4 通道 PCIe，连续读取速度为 2000MB/s，连续写入速度达到了 1200MB/s，远高于 SATA SSD。

购买链接：点此访问（领券 50 元立减）

百亿补贴主会场：点此前往