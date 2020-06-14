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拼多多 DIY 电脑主机万人团即将开启：十代酷睿高性能 PC 只需 2799 元起

2020/6/14 20:28:29来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 14 日消息 6 月 15 日上午 10 点，拼多多将开启 DIY 电脑主机万人团，十代酷睿台式机可享百亿补贴，整点领券 200 元立减，i5-10400+GTX 1650 配置券后只需 2799 元，一部手机的价格就能拿下一台高性能 PC；另外西数热门固态 SN750 也将同时开售，250G 到手价仅 299 元。

IT之家了解到，这款 DIY 电脑主机万人团活动产品可选多个配置，入门款为十代酷睿 i5-10400+GTX 1650+8GB，日常价 3499 元，6 月 15 日上午 10 点直降 700 元，到手价仅为 2799 元，可应对大部分游戏，性价比极高。

配置详情：

  • 处理器：Intel 酷睿 I5-10400 六核十二线程

  • 散热器：KOTIN 京天 400i 四铜管散热器

  • 主板：华硕 B460M-BASALT

  • 显卡：七彩虹 GeForce? GTX1650 电竞 4G

  • 内存：镁光 8G DDR4 2666

  • 硬盘：七彩虹 SL300 160G 固态硬盘

  • 机箱：鑫谷光韵 HALO 6 侧透版 黑色

  • 电源：鑫谷战斧 500 背线版 额定 400W

拼多多 DIY 电脑主机万人团链接：点此前往（领 200 元券，补贴价 2799 元）

对于想要体验光追游戏的玩家来说，i5+RTX 2060 配置领 200 元券之后，补贴价只需 3999 元，性价比爆棚。

配置详情：

  • 处理器 Intel 酷睿 I5-10400 六核十二线程

  • 散热器 KOTIN 京天 400i 四铜管散热器?

  • 主板 华硕 B460M-BASALT?

  • 显卡 七彩虹 GeForce RTX? 2060 电竞 6G V2

  • 内存 闪战 16G DDR4 2666?

  • 硬盘 FlashWar S500 PRO 256GB M.2 固态硬盘

  • 机箱 鑫谷光韵 HALO 6 侧透版 黑色

  • 电源 鑫谷战斧 600 背线版 额定 500W

拼多多 DIY 电脑主机万人团链接：点此前往（领 200 元券，补贴价 3999 元）

对于想要极致游戏体验的玩家来说，顶配版搭载了 i7-10700K+RTX 2070 Super，3A 大作通吃，到手价 8299 元。

  • 处理器 Intel 酷睿 I7-10700K 八核十六线程

  • 散热器 京天 ZF-240 双排炫酷白色光圈一体式水冷

  • 主板 技嘉 GA-Z490 UD

  • 显卡 iGame GeForce RTX 2070 SUPER Ultra OC V2

  • 内存 海盗船复仇者 LPX 16G(8G*2) DDR4 3000 马甲内存

  • 硬盘 西数 SN550 500G NVME 协议 M.2 固态硬盘

  • 机箱 IN WIN 迎广 303 白色

  • 电源 海盗船 RM650X 额定 650W 金牌全模组电源

拼多多 DIY 电脑主机万人团链接：点此前往（领 200 元券，补贴价 8299 元）

这款万人团的电脑主机共有 9 种配置，还有加购方案，都可以直接在详情页中查看。

广受欢迎的西部数据 SN750 固态硬盘将在 6 月 15 日 10 点开售，整点领券 50 元立减。

IT之家了解到，西部数据 SN750 SSD 采用了 NVMe 接口，传输速度最高可达 3430MB/s，4K 随机读写速度最高可达 560K IOPS。

价格方面，西部数据 SN750 SSD 250GB 券后价 299 元，500GB 499 元；SN 550 500GB 399 元，SN 550 1TB 599 元。

购买链接：点此前往（6 月 15 日 10:00 领券 50 元）

除此之外，先锋 512GB SSD 目前已经上架，券后价只需 299 元，高速度与大容量兼备。

参数方面，先锋 512GB SSD 采用了 3D NAND 闪存，支持 4 通道 PCIe，连续读取速度为 2000MB/s，连续写入速度达到了 1200MB/s，远高于 SATA SSD。

购买链接：点此访问（领券 50 元立减）

百亿补贴主会场：点此前往

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关键词：拼多多电脑SSD

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