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曝 WhatsApp 正测试多设备登录：改进搜索，聊天记录清除

2020/6/14 21:52:39来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 14 日消息 外媒 9to5 Google 报道，随着 WhatsApp 的不断发展，这家 Facebook 拥有的公司似乎已经开始测试多设备登录以及最新的 Beta 更新带来的大量其他功能。

代码挖掘者 WABetaInfo 发现许多功能已在 WhatsApp iOS 和 Android 版最新 beta 中进行测试。也许最令人感兴趣的是，WhatsApp 多设备登录支持是一项功能，它将真正改变全球数以百万计用户使用消息传递平台的方式。用户不必在设备之间注销，就可以快速使用。

IT之家获悉，目前，你只能同时使用一台移动设备登录 WhatsApp，还可以登录另一台 PC、Mac 或 Web 浏览器。你可以在这两个设备之间进行切换，但是一次只能登录一个。这使得无缝使用变得困难，并且切换设备体验令人沮丧，尤其是在登录过程如此繁琐和耗时的情况下。

必须强调的是，WhatsApp Beta 版内部尚未向用户提供多设备支持。它可能会在将来的更新中发布，但 WABetaInfo 已发现正在测试最多同时登录四个设备。

除此之外，WhatsApp 还将获得其他一些重要的搜索更新。筛选现有的对话和群聊时，你很快就能 “按日期搜索”。这将使查找特定日期的消息和图像变得更加容易。你不仅可以按日期搜索信息，而且很快还将能够在网络上搜索信息。

这还将与另一个增强的 “存储使用情况”功能结合在一起，使你可以查看智能手机上已保存的媒体占用了多少存储空间。这将是对当前部分的全面检查，该部分专门为你提供存储信息。

未来的更新将改善整个移动应用 WhatsApp 体验的另一种方式是，当你要清除整个聊天记录时，功能得到增强。你可以清除所有已加星号的信息，这将使删除你认为不再需要的信息变得更加容易。这比已有的基本 “清除聊天”选项要好一些。

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关键词：WhatsApp

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