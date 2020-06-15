下架快一年后重磅回归！即刻还情怀满满吗

你的朋友圈里是否有人晒出了下图这样的车票？没错，那就是 “即刻”老用户重新上车的凭证。2019 年 7 月即刻宣布因为 “技术原因”而下架即刻，可是却长久没有重新上架，就当用户们以为已经凉凉的时候，即刻终于回来了，这里值得和即友们庆祝一下。

图 1 即刻车票（请忽略即刻给小编的称号）

你用过即刻么？你知道即刻是干嘛的么？你先得知道即刻是一个着重于资讯阅读可以给你一个你想获取的相关资讯最快捷的地方、它还有有丰富的社交圈子资源的 APP。然后就跟着小编来看看重新上架后的即刻吧，看看失联历时差不多一年即刻有何新变化。

即刻回归 一切都在

即刻此次回归，也给用户带来了新版（7.0），用户可以用原账号登陆，以前的账号资料都在，关注的圈子、关注的即友、发表的动态等都还在。

图 2 以前的动态还在

欢迎回归 领取车票

首次登陆新版即刻，会有个欢迎弹窗，引导用户领取回归专属车票，进入后就是一个动画，以突然而来的大雪为引，回顾了即刻被下架的时间以及用户对即刻重新上架的期盼。最后就是生成一张即刻老用户专属车票，车票里包含了用户加入即刻的总时间、互动即友数和最爱的圈子。

图 3 突然而来的大雪 图 4 即友对即刻回归的期盼

图 5 即刻回来了 图 6 小编的车票

熟悉的即刻 赶紧看看即友们回来没

回归后的即刻还是熟悉的模样，首页是动态广场，然后就是用户关注即友的动态、通知，右上角的四个圈圈组成的按钮是圈子的入口。

图 7 即刻首页

新的即刻带来的新功能

那么重新上架后的新版即刻带给了用户那些新功能呢？我们逐一来看看。

在即刻写下心情日记

新版即刻给用户带来了 “心情日记”功能，让用户可以把即刻当成日记本写下需要记住的事儿，用户写的日记即可设为公开也可设为私密，而设置为公开的日记将在两天后自动变成私密（据说，没验证）。设置公开的日记大家均可查看，同一圈子的用户可以统一查看圈友发表的日记。

即刻日记功能中，用户仅可上传 1 张照片（这个限制有点麻烦），上传后需要进行裁剪图片操作（不能原图），然后就是进入编辑状态，用户可以添加心情、文字以及位置，左上角自动标识日期。

吐槽一下的是，日记日记，应该是文字为主，即刻这样的日记设置，让用户既不能用多张图片记录事件也不方便用多行文字进行记录事情，希望能改进一下。还有还有，最重要的就是要有一个导出到本地功能，别问我为啥，加上就是了。

图 8 强制裁剪图片 图 9 编辑日记

记录你到过哪儿 足迹地图

在新版即刻中，用户发布动态后就会留下足迹，这时就可以在 “我的足迹”中查看自己曾到过的地方。即刻足迹地图在卫星地图以小亮点标识用户所到过的城市，目前小编只有可怜的一个点。用户可查看其它用户的足迹，看着有些即友足迹地图上的 100 多个点，小编只想发个表情。

图 10 足迹地图

帮你收集分享过得音乐 我的电台

当用户在发布动态时分享过音乐（即刻可以自动解析各大视音频里的视音频资源进行嵌入式播放），该音乐就会自动记录到即刻 “我的电台”中去。用户可以查看其它用户的电台，并且收听即友分享的音乐，不过不能调出对方电脑的音乐列表，这是 bugs 还是设计问题就不知道了，总之不方便。

图 11 我的电台

逗趣一下 头像弹一弹

进入其它用户首页后，用户可以对其头像进行拖拽操作，拖动时还有拖影效果，拖离原位后放开，头像会自动弹回原位，头像拖离原位后可以看到原位有个爱心图标。不过小编认为当头像复位后再自动进行一个给该用户点赞的操作就更棒了。还有可以把该功能适配到浏览动态时也可操作就更好玩了，可以拖拽加关注，拖拽介绍给其它即友，拖拽点赞。

图 12 弹一弹

想被撩就设个自由可聊 情感状态

想让即友一眼看出你是否单身？在新版即刻的编辑资料中新增加了情感状态选项，用户可以设置自己的情感状态，想要免撩或求撩你就自己选啦。此外情感状态可以同步到笔记哦。你们猜猜小编设了个啥情感状态？

图 13 设置情感状态

看看你的受欢迎程度 最近访客

想要知道最近有多少人来逛了你的首页？没问题，新版即刻支持 “最近访客”功能，用户可以查看今日有多少访客，不过就只能查看最后一个访客是谁。

图 14 最近访客功能

快速转图给微信好友

在即刻中看到好玩的动态图，一是可以将其保存起来，二是可以快速的将其作为表情发送给微信好友，非常方便。

图 15 作为表情发给微信好友。

即刻官方最近在干嘛？

另外说一下，即刻失联这些日子，其官方也没闲着，推出了一系列的新 APP，有让大家放松等待恋爱的交友 App @橙 App ，有真实见面认识新朋友的社交 App @Comeet 面即 ，网购& 外卖都能省钱的返利神器 @快鸟返利 ，有和朋友分享好商品的 @即士多，有为播客而生的产品 @小宇宙 App ，有和好友一起记录习惯的打卡 App @PingPal，不过它们都没能达到即刻的用户量和知名度。

总结

怎么样，即刻回归了，你会去看看么？已经有不少即友回归即刻了，许多即友的回归后第一个动态都是在晒车票和说终于回来了。即刻还能再塑辉煌么？我们日后再见分晓。