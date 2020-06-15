Win10 五月更新导致严重硬盘驱动器管理问题：有用户数据丢失

IT之家 6 月 15 日消息 早前我们曾报道过，微软已经获悉 Windows 10 版本 2004（Win10 五月更新）的 Fresh Start 问题，但好在这并没有造成数据丢失，因此并没有那么严重。

不过，上述问题似乎只是更严重问题的预兆，因为 Windows 10 2004 在硬盘驱动器管理方面似乎存在多个问题，早在 RTM 版本，就有用户报告了问题。

IT之家了解到，第一个也是最严重的问题，用户报告了 Storage Spaces（存储空间）的问题，Storage Spaces 可以将一些物理硬盘汇集到一个虚拟驱动器中，然后在整个卷中镜像数据。

WindowsLatest 报道，用户抱怨在创建新的存储空间时遇到错误：

无法创建新的存储空间。错误（0x00000057）。参数不正确。

值得注意的是，用户在 Feedback Hub 中抱怨这个问题已经有几个月了，有一个用户在 9 个月前就反映过这一问题：

很难详细解释，但存储空间管理通过 GUI 不是很好用。我通过 PowerShell 能够很好地管理存储池、空间、物理磁盘等，但 GUI 在每一步都遇到了问题。也许存储空间管理应该现代化，效仿 Server Manager 模式，它只需发出一个 PowerShell 脚本，最终用户就能看到。

更严重的是，一些用户报告说，这些问题导致数据丢失：

我的 20TB parity storage space 现在显示为原始，没有可访问的文件。存储空间工具和 Powershell 显示它是健康的，包含数据。看来 ReFS 分区已经损坏了，我可能要掏钱买恢复软件和一些外部驱动器来复制文件，这样才能重建。

还有一个用户也反映数据丢失的问题：

我在上周开始注意到我保存在 parity storage space 上的照片损坏了。不过 chkdsk 中没有错误。幸运的是，我已经能够从备份中恢复照片，并且损坏的版本还没有同步回 OneDrive，”另一位用户补充说。

另外一个问题不怎么严重，在升级到 Windows 10 2020 年 5 月更新后，用户报告说，优化驱动器工具没有记录最后一次手动或自动扫描的日期，这意味着尽管最近进行了扫描，但 Windows 经常提示你的驱动器从未进行过优化，需要运行该工具。