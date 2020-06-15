一辆都没卖，电动车企业尼古拉股价却已经上了天

6 月 15 日消息，据国外媒体报道，当地时间周五电动卡车制造商尼古拉 (Nikola)的市值达到 230 亿美元，周中最高曾达到 340 亿美元。虽然这家初创公司还没有卖出一辆汽车，但市值一度高于福特（260 亿美元）。这究竟是为什么呢？

上周，各类电动汽车公司股价表现都很不错。

周三特斯拉股价突破了 1000 美元，一举超过丰田成为全球价值最高的汽车制造商。同时，另一家从未卖出一辆车的电动汽车初创企业尼古拉价值也超过了福特和菲亚特克莱斯勒。

周三，尼古拉市值达到 340 亿美元的高点。与制造豪华电动汽车起家的特斯拉不同，尼古拉正在研发由氢燃料电池提供动力的电动皮卡和电动卡车。

月初，尼古拉通过借壳 VectoIQ 公司上市。VectoIQ 公司是专门为一家私营公司上市而设立的空壳公司。不到一周后，尼古拉市值就超过了福特和菲亚特克莱斯勒等老牌汽车公司，事实上其还没有卖出任何产品。

尼古拉宣传的卖点很响亮。首先，与特斯拉一样，尼古拉也在计划打造一个充电站网络，旨在让消费者和车队使用充电站为汽车充能。

其二，尼古拉计划制造自己的氢电池。“到目前为止，其他生产燃料电池卡车的制造商还没有表示有同样的计划。这绝对是尼古拉拥有的一个潜在优势。”市场研究公司 Navigant Research 首席分析师山姆 · 阿布萨米德 (Sam Abuelsamid)说。

此外，尼古拉还建立了合作伙伴关系，期望自行解决供应链和制造问题。而尼古拉制造卡车的方式也非常不同。它不是什么都自己做，而是与卡车制造商共享专业知识，并通过知识产权研发来获得报酬。

“我们垂直整合了整个供应链。”尼古拉 CEO 特雷弗 · 米尔顿 (Trevor Milton)在解释该公司最终如何达到 1000 亿美元市值时说。

尼古拉的两个目标市场是消费级皮卡和商用卡车。这两个细分市场潜力巨大，而且尚未被电动汽车制造商打破，特斯拉只是发布了相关产品，还没有上市。

有趣的是，尼古拉和特斯拉的名字都来源于一个伟大的人物：塞尔维亚裔美籍发明家尼古拉 · 特斯拉 (Nikola Tesla)，他因主要设计了现代交流电力系统而最为人知。特斯拉近年大热，马斯克也成为了科技行业的明星人物，推动了电动车的普及。或许尼古拉在借助特斯拉的光环效应。

但特斯拉的超级粉丝们也怀疑，尼古拉是否会以同样方式颠覆人们的预期。

咨询公司 Ark 的山姆 · 科鲁斯 (Sam Korus)在 Twitter 上也表示怀疑 :“尼古拉最疯狂的一点是，他们计划发布的产品价格相对于特斯拉 Semi 电动卡车没有什么竞争力。此外，尼古拉采用的技术平台还未经验证。相关基础设施的扩建成本要高出一个数量级。”

尼古拉对标特斯拉所打造的皮卡 Badger 将于今年晚些时候推出，售价将在 6 万至 9 万美元之间，而特斯拉的 Cybertruck 电动皮卡售价则在 3.9 万至 6.9 万美元之间。

而且在上周，马斯克在一封电子邮件中称，已经准备好量产电动卡车 Semi。

因此阿布萨米德表示，尽管尼古拉在做 “一些非常有趣的事情”，但目前估值水平 “很荒谬”。

“到目前为止，除了一些原型车之外，他们还没有生产出任何东西。他们没有收入。他们已经承诺了一些东西，我怀疑他们能否兑现。但现在以这种方式抬高公司价值真的还为时过早。”

华尔街韦德布什分析师丹 · 艾夫斯（Dan Ives）认为，尼古拉市值的惊人上涨也是市场供不应求的一个征兆，而特斯拉和尼古拉这两家公司都能够从中受益。

“目前电动汽车领域的上市股票存在供需问题。投资者期望涉足电动汽车的兴趣非常大。”