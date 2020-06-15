农村地区宽带价高质低问题亟需各方关注

在宽带中国、网络强国等战略推动下，我国农村地区的宽带网络覆盖规模和用户规模都出现了快速增长趋势。在提速降费的直接推动下，特别是中国移动入场宽带市场之后，包括农村在内的宽带价格都出现了明显下调。从无到有，从有到精，农村宽带早已成为运营商的竞争焦点。然而即便如此，农村宽带价格和质量问题仍然值得各方关注。

一、价格高质量质低渐成农村宽带的标签

根据通信人家园论坛网友提供的信息，以及我们多方调研了解到情况，目前农村宽带价格远高于城市宽带价格。农村位置越是偏远，宽带价格就越高，这已经成为不少地区的普遍现象。虽然宽带的价格受到建设成本、装维成本因素等直接影响，但是农村宽带价格问题，不仅影响到我国信息高速公路向农村市场下沉的步伐，而且也影响到了农村用户的感知。

除了价格高于城市价格之外，农村宽带还存在质量较低的问题。根据论坛网友反馈以及调研了解到的情况，农村宽带的装机等待时间、售后维护时间、日常故障率、网络速度等明显不及城市宽带。虽然农村宽带用户的忍耐力较强，但是用户的感受确实不好。

二、电信普遍服务降低了农村网络建设成本

为了提高农村地区的通信网络覆盖能力，工业和信息化部多年来连续出资推动实施电信普遍服务，目的就是重点解决偏远山区、贫困地区的网络覆盖问题。从公开渠道了解到的有限信息显示，政府的出资率平均超过了 30%，高的可以达到 50%。

在政府大幅出资率的带动下，包括中国广电、中国移动、中国联通、中国电信在内的基础电信运营商需要通过竞标的方式获得相应的网络覆盖项目。不管有没有其他的强力介入，从运营商的角度看，这其中还是有利可图的，因为除了直接获得了农村用户之外，还提升了自己包括无线网络在内的覆盖能力，这样还可以为更多的网内用户服务。

三、社会资金入场降低了农村宽带建设压力

虽然偏远地区的网络建设成本高、建设周期长，运营商的自建网络需求并不强烈，但是其他的农村地区早已是运营商竞争的红海。运营商通过鼓励民营等第三方建设农村宽带网络，之后将发展的用户收益进行分成，并在一定的合作期限之后对现有网络进行收购。这种模式既有利于社会资金参与通信网络建设，也有利于运营商宽带用户规模的爆增。

从 2011 年以来，三大运营商大规模采用与第三方合作的方式，快速完成了对绝大多数农村地区的宽带网络覆盖，农村地区的宽带用户规模也随之爆增。在用户规模快速增长的刺激下，农村地区的网络建维成本的不断被摊薄，甚至投资成本早已被收回。

四、农村宽带质量提升亟需被运营商重视

长期以来，虽然质次价低是农村地区消费品的主要标签，但是在宽带网络方面，农村面对的是价格高而质量低的现实。导致农村宽带网络质量低的重要原因就是第三方建设的宽带网络标准较低，以及施工和维护的不规范导致各种使用问题易发频发。

现在正是提升农村宽带网络质量的绝佳时机。按照运营商与第三方的宽带建设合作协议规定，现在运营商已经在大规模收购第三方的宽带网络。第三方推出宽带网络的建设和维护之后，运营商一般将对收购网络进行一定程度的升级改造，最大限度提升宽带网络的规范化和标准化程度，进而提升宽带服务质量。

五、农村宽带的市场价值不应该被低估

工业和信息化部公布的最新数据显示，今年 1-4 月份，我国新增宽带用户 926 万户，其中城市宽带用户新增 601 万户，农村宽带用户新增 325 万户，两者的对比低于 2:1，这个数字的变化非常值得大家研究。

工业和信息化部公布的 2019 年的数据显示，全国农村宽带用户全年净增 1736 万户，总数达 1.35 亿户，比上年末增长 14.8%，增速较城市宽带用户高 6.3 个百分点；在固定宽带接入用户中占 30%（上年同期占比为 28.8%），占比较上年末提高 1.2 个百分点。

城市与宽带宽带用户的新增对比从 2019 年的高于 2:1，到今年前 4 个月的低于 2:1。这就说明，农村的宽带用户增速高于城市用户增速的趋势还在持续，两者增速差距还有进一步扩大的空间。

在语音进入黄昏期之后，流量的价值贡献越来越低，宽带的价值被不断凸显。通信行业 2018 年和 2019 年的主要业务收入指标完成情况，已经说明了宽带的价值，无论是收入增量规模还是增速，宽带的发展走势都值得期待。

六、中国移动的宽带市场发展战略值得借鉴

中国移动之所以能够在 2013 年 12 月获得固网宽带牌照之后的短短 5 年内相继超越中国联通和中国电信成为宽带市场的领头羊，这其中除了大家都知晓低价战略之外，还包括依靠第三方快速圈地农村宽带网络，注重提升农村宽带服务质量。

我们虽然尚未从公开途径查询到中国移动的农村宽带用户规模数据，但是我们认为中国移动绝对抓住了农村宽带市场。毕竟中国移动 2013 年年底进入宽带市场之时，城市宽带早已被中国联通和中国电信瓜分式垄断经营多年，已经成为行业竞争的红海，相对来说农村市场还是蓝海。

中国移动年初公布的信息显示，2020 年其宽带用户发展目标为净增 1200 万户。截至 4 月底，中国移动净增宽带用户规模已经达到 613.9 万户，不但远超中国联通和中国电信的净增用户之和，而且更是远超时间进度。按照目前的发展速度，中国移动 2020 年的宽带用户净增将达到 1800 万户。

宽带的市场价值除了宽带本身之外，还包括对移动号码的捆绑，以及预留了向智慧家庭延伸的入口。运营商虽然早已认识到了宽带的价值，宽带业务在 2019 年的营收增速已经是传统业务中最高的，但是运营商在农村宽带市场的投入却远未到位。在新基建战略推动下，除了 5G 无线网络建设需求之外，农村地区的宽带网络信息化水平也应同步提升。