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字节跳动将关闭 Vigo 运营并引导用户转向 TikTok

2020/6/15 8:53:48来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6 月 15 日消息 据外媒 techcrunch 报道，字节跳动今日宣布即将关闭火山小视频海外版 Vigo（Vigo Video 和 Vigo Lite）并敦促其用户迁移到 TikTok。

此前，印度媒体 Entrackr  发现了字节跳动写给用户的一封信（公告）：字节跳动称将于 2020 年 10 月 31 日前停止在印度的运营。在终止服务之前，Vigo 允许用户将其所有视频上传到 TikTok，且可以将剩余的钻石手动转移到 TikTok。在今天通过 Vigo 应用向用户发送的消息中，字节跳动表示可以帮助他们将视频迁移到 TikTok 中。

IT之家了解到，作为字节跳动 “互娱出海”的一员，，Vigo Video 于 2017 年在海外上线进军泰国、印度、巴西等国家和地区，在 2018 年 3 月月下载量登顶谷歌商店。根据最新的公告，Vigo Video 在巴西、中东市场的服务已关闭。

techcrunch 称，或许是由于 Vigo Video 和 Vigo Lite 近期几个月的月活用户仅为 400 万和 150 万，而 TikTok 目前在印度的月活用户约两亿，且由于字节跳动包括 TikTok 在内的应用最近几周在印度受到更严格的审查，故不得不关闭此类应用，以 “将精力和资源集中在其他业务上”（上图公告中第二段）。

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关键词：字节跳动TikTok

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