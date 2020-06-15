华为麒麟芯片探索独立上车，已和比亚迪签订合作

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IT之家 6 月 15 日消息 据 36 氪，从多位接近华为消费者 BG 和比亚迪高层的知情人士处获悉，华为麒麟芯片正独立探索在汽车数字座舱领域的应用落地，首款产品是麒麟 710A，目前已经与比亚迪签订合作协议。
麒麟芯片是华为海思半导体公司自研的手机芯片，目前只面向华为和荣耀手机供货。对于此事，比亚迪官方向 36 氪表示：“暂无可披露的信息。”
IT之家了解到，截至发稿，华为方面仍未回应。
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