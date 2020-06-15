马斯克高兴早了？NASA 拟向俄罗斯支付 9000 万美元带宇航员上太空

SpaceX 载人航天发射成功，NASA 就会一直用 SpaceX 吗？

并不！NASA 计划向俄罗斯支付 9000 万美元，让美国一位宇航员与他们一起在 2020 年 10 月 14 日从哈萨克斯坦拜科努尔天文台乘坐联盟号 MS-17 航天器发射升空。

第 48 远征队队员 Kate Rubins（左）和 Jeff Williams（右）的 NASA 装备宇航服。

改变游戏规则不代表一切皆可

在"Launch America"（NASA 的两名宇航员近十年来首次从美国本土前往国际空间站（ISS），结束了美国宇航局对俄罗斯航天局的依赖）之后的几天里，有很多人都在谈论，这是对俄罗斯太空计划的警醒，并为 SpaceX 公司感到开心。

但 NASA 仍准备向俄罗斯航天局支付费用，用来送一名美国宇航员进入太空，那么明年俄罗斯宇航员就可以从佛罗里达州前往太空。

虽然 SpaceX 完成了 Crew Demo-2 任务，貌似改变了这场太空游戏的规则。

SPACEX 公司的 Crew Demo-2 任务

然而这并不像想象的那么简单，SpaceX 的成功并不一定代表美国和俄罗斯合作的结束。

昨天，NASA 宣布将派宇航员 Kate Rubins 前往国际空间站执行为期 6 个月的任务，担任飞行工程师和第 63/64 远征队成员。

她搭乘的是 SpaceX 公司 Crew Dragon 价值 5500 万美元的座位，在佛罗里达州下一次的发射中进入太空吗？

不，并不是，Rubins 此行将与俄罗斯航天局的宇航员 Sergey Ryzhikov 和 Sergey Kud-Sverchkov 一起，于 2020 年 10 月 14 日乘坐 Soyuz MS-17 飞船从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场发射。

她的座位需要花费 NASA 9000 万美元，这一切就像在 SpaceX Crew Dragon 计划从未出现过一样。

照旧花钱买座位

一台 Soyuz -FG 火箭助推器，携带 Soyuz MS-09 号航天器和国际空间站第 56/57 远征飞船主体。

" 此次合同将用于 2020 年秋季的单人任务座位的金额合计为 90,252,905.69 美元，这笔费用包括长时间任务的发射、飞行操作、着陆和人员救援的所有必要的培训和准备工作，以及一些有限的货物往返于空间站的运送，另外还包括与发射和着陆相关的辅助服务。"NASA 发言人 Stephanie Schierholz 在一封电子邮件中向福布斯透露。

然而，此次 Rubins 还是要从哈萨克斯坦前往国际空间站，很有可能是最后一次 NASA 宇航员从哈萨克斯坦前往国际空间站了。"NASA 对 2020/2021 年将有美国商业载人供应商非常有信心，以后就不需要再购买 Soyuz 号的座位，"Schierholz 表示。

Rubins 难道就不能和 NASA 的同事 Michael Hopkins、Victor Glover 和 Shannon Walker，以及日本航天局的宇航员 Soichi Noguchi 一起，参加将于 2020 年 8 月 30 日发射的 Crew-1 计划（SpaceX 公司计划的第一次 Crew Dragon 国际空间站之旅）吗？

不能，毕竟 Crew Dragon 只有七个座位。

" 对于商业载人任务，NASA 已经签订了每次任务 4 个座位的合同，"Schierholz 解释说。"NASA 正在利用商业载人任务的多余空间，希望在每次任务中都能携带超过 220 磅的货物，往返于地球和空间站。"

如果 Rubins 的旅程是 NASA 最后一次选择乘坐 Soyuz 号上太空，那么它可能就会导致俄罗斯航天局在失去 NASA 这个大客户的情况下，采取 Soyuz 号的低成本飞行计划，并向 SpaceX 和波音购买座位。

"NASA 正在与俄罗斯航天局进行讨论，以确保未来的 Soyuz 号和商业载人任务中包括一名美国机组人员和一名俄罗斯宇航员，以便能继续安全地运行空间站，"Schierholz 说。" 预计俄罗斯宇航员将乘坐 Crew Dragon 和 Boeing Starliner 飞行，反之亦然。如何启用的具体细节，我们正在研究。"

波音公司将在 2020 年晚些时候对其 CST-100 Starliner 客机飞行器进行第二次无人驾驶飞行试验。

相信在不久的将来，NASA 最终与马斯克深度合作，共同实现真正的"Launch America"，那么 NASA 宇航员就不用再跨国升空了。