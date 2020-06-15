工厂探秘：让手机贵上天的柔性屏是怎么造出来的

一个巨大的电梯正带着我们缓缓地升上四楼。这是一个足有半个集装箱大小的庞然大物，十几个人站在里面都还显得空旷。它正缓慢地移动着，从二楼爬上四楼，用了足足两分钟。

我们身处的是柔宇科技在深圳龙岗的工厂，这家以柔性屏为主要产品的公司在深圳非常显眼，以至于一下飞机就能看到它的影子。宝安机场的一棵「柔树」上，被当作叶子的柔性屏在细微的空气流动中以不易察觉的幅度摇摆着，所有叶子几乎同时变换着色彩。

一行人从电梯走出，周身被无尘服严密地包裹着。在进入工厂前，大家就已经仔细地洗手、吹干，戴上发网，穿上防护服、防尘鞋，再经过「风淋」方可进入。

如此兴师动众，源于这个即将迎接我们的工厂对尘埃密度有着极为严格的要求——每立方英尺 0.5 微米的颗粒物小于 100 个。事实上，这个工厂不经常迎接人类，这里的一切都在自动化运转中。

这个巨大的电梯存在的本意是为了搬运巨大的机器。这里的机器普遍有三四米高，1 米见方的面板就在这些机器里被制造。切割成更小的面积后，这些柔性屏将会被用在手机、汽车、飞机，甚至服装面料上，来到消费者的手中。

柔宇工厂内部 | 柔宇科技

将数层膜压成 0.01mm

生产全柔性屏有点像做三明治。先放一片基板在最下面，然后放上一层薄膜电路，把多余的部分按照设计图刻蚀掉，再放上红、绿、蓝三种颜色的发光二极管，最后盖上一层薄膜，切成想要的大小。

当然，这只是柔性屏制造过程中的主要工序。柔宇科技的工程师告诉我们，生产一张合格的柔性屏，需要经过清洁、刻蚀、清洗、蒸镀、封装、切割等繁多步骤，并在真空、强酸、特殊光照等环境下进行反复加工，最后产出一张厚度只有 0.01mm 的全柔性屏。

这种屏幕被称为全柔性屏，顾名思义，整个屏幕都可以任意弯折，就算将屏幕卷曲成食指粗细的圆筒状，依然可以正常使用，不会留下任何折痕。

0.01mm 柔性屏 | 柔宇科技

在目前量产的折叠屏手机上，你不会看到柔性屏最初的样子。为了应对消费电子的使用场景，这片轻薄的柔性屏需要驱动 IC、触控模组结合，组成可以触控、抗摔耐用的手机屏幕。因此在广大消费者看来，好像只有负责折叠的部分是柔性的，其余是刚性的。但事实上，整张屏幕都是柔软、可弯折的。

在制造工序上，柔性屏幕和普通触屏手机上的刚性屏幕差别很大，关键点在于在任意弯折的情况下，还需要保持电路和发光二极管的正常使用。在工厂外的另一栋建筑里，被抽样成为测试样本的柔性屏们正经历高温、拉伸、反复弯折、盐雾环境的试炼。通过各种极限环境中长时间测试以保证全柔性屏的稳定性。

找到那颗钉子

柔宇官方表示，其柔性屏工厂目前共投资 110 亿元，这在行业内并不是「大数」。据西南证券 2019 年 7 月的一份报告，华星光电在柔性屏生产线上累计投资 815 亿元，京东方的投资额则高达 2080 亿元。在海外，三星、JDI、夏普等也都纷纷大力布局柔性屏。

各个显示技术公司斥巨资投入柔性屏工厂，火力全开提高产能。但在需求端，情况并没有那么火热。

StrategyAnalytics 的调研数据显示，2019 年全年，全球折叠屏手机的出货量不足 100 万，这一数字仅是京东方一家全年产能的 1/3。在目前柔性屏的商用场景中，手机在绝对主导地位，约占 80%。

虽然折叠屏手机是一个横空出世的「新物种」，但它能否像当年触屏手机一样席卷全球，目前还无法确定。首先「可折叠」是不是手机的刚需，另外价格何时能降到普通消费者乐于接受的水平，都是影响市场走向的因素。

全柔性屏作为代表下一个时代的锤子，正急需找到那颗属于它的钉子，除手机之外的钉子。

柔宇在拓展应用场景上做了很多种尝试。在柔宇深圳工厂的展厅内，陈列着一些开始走向落地的构想。其中有和奢侈品品牌合作的嵌有柔性屏的衣服和皮包，也有汽车、电梯场景下的曲面屏幕，还有柔性屏做成的电子名牌等。

柔宇车载曲面屏 | 柔宇科技

在众多尝试中，汽车、飞机等驾乘场景或许是全柔性屏的下一个出口。对于交通工具来说，对屏幕重量和撞击后的安全性有着天然的刚需，也最有动力尝试新技术。在这一领域，柔宇目前已经和空客、法拉利等品牌达成合作。由于汽车主机厂、飞机制造商的产品研发周期长，因此或许等下一代产品问世后，全柔性屏就能以除手机之外的另一种姿态走进我们的生活。