里程碑技术！编程语言 Dart 宣布引入 Null safety

Dart 团队宣布，Dart 编程语言通过其新的 null safety 功能的技术预览达到了一个新的主要里程碑。该团队表示，此功能已经开发了一年多，是自 Dart 2 以来 Dart 语言最大的新增功能。Null safety 现已可在 DartPad 版本中进行试用，并将于 2020 年底投入生产。

团队成员 Filip Hracek 和 Michael Thomsen 在帖子中写道：“Null safety 可以帮助你避免一类通常难以发现的 bug，并且作为额外的奖励，可以实现一系列的性能改进。”

Dart 是一种 type-safe 语言，这意味着编译器可以保证变量的类型，但是类型安全性本身不能保证变量不为 null。Null error 在 Dart 中是常见的，并导致 Dart 代码中出现了许多问题。

Null safety 为开发人员保证他们的代码不包含 null 元素。且 Null safety 在编写代码时会提供静态错误，因此开发人员不必等到代码在运行时编译后即可发现错误。

Dart 团队设计此功能时秉承的三个核心原则为：

它必须在默认情况下是 non-nullable，以便开发人员可以明确声明变量何时可以为 null。

它必须是逐步采用的，这意味着 null-safe 代码和 non-null-safe 代码可以在同一项目中一起存在。

第三，它必须 fully sound。

根据该团队的说法，Dart 的 null safety 是向后兼容的，不是突破性的变化。这意味着现有代码可以调用使用 null safety 的代码，并且 null safety 将在可用时成为可选功能。

从现在开始，其会添加更多新功能来逐步完善自身，例如添加迁移工具、pub.dev 上的标签（用于显示软件包是否支持 null safety）以及对 “pub outdated”命令的扩展，增加了对查找支持 null safety 的依赖版本的支持。

有关 null safety 的更多信息及其代码示例，可参见此处。