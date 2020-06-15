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机械革命 S2 Air 京东预售：1.13Kg 超轻机身，到手价 3999 元起

2020/6/15 14:57:59来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 6 月 15 日消息 今天，机械革命 S2 Air 系列轻薄本正式在京东商城开启预售，618 活动到手价 3999 元起。S2 Air 系列主打轻薄，重量仅为 1.13Kg，16.8mm 厚度。此外，该机的性价比非常抢眼。

S2 Air 的入门机型 14 英寸标压 R5 版，采用 7nm 工艺的 6 核心 12 线程——AMD 锐龙 5-4600H 标压处理器，最高频率 4.0GHz。辅以高性能 Radeon Vega 显卡，16GB 双通道 DDR4-3200 内存，512GB SSD，内置 46Wh 电池，支持 90W 的 USB-C 充电。

屏幕方面，配备 14 英寸的 1080P 屏幕，支持 72%NTSC 高色域和 DC 调光，采用三面窄边框处理，屏占比高达 85%。此外该机提供两个 USB 3.1 Gen 1 接口、一个 USB-C 3.1 接口、一个 USB 2.0、千兆有线网口、耳机麦克二合一和 HDMI 1.4 接口。该机在活动期间，到手价为 3999 元，性价比十足。

IT之家了解到，S2 Air 14 英寸标压 R7 版则搭载 AMD 锐龙 7-4800H 标压处理器（8 核心 16 线程），最高频率 4.2GHz。相比前者，显卡频率也提升至 1600MHz。其余参数与 R5 版相同，活动期间到手价格为 4699 元。

机械革命 S2Air14 英寸标压 R5 版，点此购买

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关键词：机械革命

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