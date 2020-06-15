Apache NetBeans 12.0 LTS 发布：新增 Java 支持

NetBeans 是开源软件开发集成环境，是一个开放框架，可扩展的开发平台，可以用于 Java，C/C++，PHP 等语言的开发，本身是一个开发平台，可以通过扩展插件来扩展功能。

Apache NetBeans 12.0 LTS 已经发布，这是一个年度主要版本，也是 NetBeans 从 ASF 毕业后的首个 LTS 版本，整合了 11.1、11.2 与 11.3 这些特性版本。

此版本增加了对最新 Java 语言特性的支持，集成了来自 Oracle 关于 Java Web 开发的新代码，增强了 Apache Maven 工具，为 Gradle 用户带来了多项增强，包括内建的 Payara 和 WildFly。引入了 JavaFX 的全新现成模板，升级并扩展了 PHP 编辑器，提供了新的深色外观选项，并带有多项修复程序。

Java

Java 方面集成了一些语言特性，包括：

JEP 359：record（预览），新的 “record”关键字的语法颜色；导航器显示 equals、hashCode、toString 等；以及 record 的格式支持。

JEP 325：Switch 表达式（预览），多 case 的 Switch 代码补全如下：

需要注意，只有设置了 Java 编译器的 --enable-preview 标志时，才可以使用预览特性，如下面的 Maven 所示。

<build> <plugins> <plugin> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.8.0</version> <configuration> <compilerArgs> <arg>--enable-preview</arg> </compilerArgs> </configuration> </plugin> </plugins> </build>

--enable-preview 在 Gradle 中添加示例：

tasks.withType(JavaCompile).each { it.options.compilerArgs.add('--enable-preview') } run.jvmArgs(['--enable-preview'])

JavaFX

现在在 “新项目”对话框中注册了两个 OpenJFX Gluon Maven 模版，名为 “FXML JavaFX Maven Archetype (Gluon) ”和 “Simple JavaFX Maven Archetype (Gluon) ”，并自定义了它们的 nbactions.xml 文件，以便可以运行和调试。开箱即用，无需用户进行任何调整。

PHP、JavaScript 和 HTML

Apache NetBeans 12.0 中添加了对 PHP 7.4 的支持。

此版本集成了 v11.3 中引入的 TypeScript 编辑器。

自 v11.3 起，集成了一个修复程序，使 Chrome 连接器可以与 Apache NetBeans 一起正常使用。

外观

外观方面，Oracle 已将 NetBeans 深色外观支持（Dark Metal 和 Dark Nimbus）捐赠给了 Apache，而 FlatLaf 是 FormDev Software GmbH 的 Karl Tauber 全新外观，目前都已集成。此外，还引入了 Windows 上 HiDPI 的增强功能。

此处 NetBeans 12 还有关于构建系统以及对 Java EE 方面的一些改进，详情查看发布公告：

https://netbeans.apache.org/download/nb120/index.html