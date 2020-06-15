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京东 618 年中狂促 0 点开启：全品类年内低价 + 至高 24 期免息

2020/6/15 18:37:53来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

京东 618 年中大促【高潮期】将于今晚 0 点（6 月 15 日 00:00）正式开启，全品类年内低价 + 至高 24 期免息：点此前往主会场

•  高潮期：6 月 16 日~ 6 月 18 日，每天 0 点都很重要。

•  京东 618 无门槛红包：点此领取（每日领 3 次）

主会场可领 300-40 元叠加券，领券防身：

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同时百亿补贴会场也已经开启，全品类免息 + 新低，优惠券整点领取：点此前往

大促会场

会场优惠详情
狂欢主会场每满 300 减 40，爆款 24 期免息
京东健康3 件 7 折 / 2 件 8 折、免费问诊
京东汽车车品领券满 199 减 100 / 满 299 减 150
手机狂欢抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
电脑数码爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
家电百亿补贴抢千台 5 折，24 期免息
家电会场头号京贴每满 300 减 40
居家好物领券满 199 减 100、满 400 减 100
超级百亿补贴秒杀爆品疯狂优惠
实时热销榜最火的热销单品

京东全品类好价

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618 大热狂促

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京东家电 618：全场探底 + 免息，格力空调低至 1799 元

京东耳机 618：真无线降噪耳机实付新低 + 24 期免息

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