湖北省今年新建 5G 基站 5 万个以上，实现武汉城区室外 5G 全覆盖

湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部今日举行第 110 场新闻发布会，湖北省经信厅副厅长吕晓华在介绍省政府办公厅印发的《加快发展数字经济培育新的经济增长点的若干措施》时指出，今年湖北将新建 5G 基站 5 万个以上，实现 5G 网络武汉市城区室外全覆盖，其他市州中心城区连续覆盖，县城及乡镇有重点覆盖，重点场景室内覆盖等 “四个覆盖”。

“推动数字经济发展是顺势而为，我省具备' 九省通衢' 的区位优势、' 惟楚有材' 的人才优势，也拥有' 芯屏端网' 的产业优势，同时还具备' 顶级节点' 的网络优势。”吕晓华介绍，去年国家工业互联网顶级节点（DNS）落户湖北，成为中部地区唯一的顶级节点，目前全国在线运行的二级节点有 55 个，其中 7 个在湖北省；去年湖北省建成 5G 基站 1.3 万个，武汉市成为全国互联网骨干直联点和全国首批 5G 商用示范城市。湖北省已具备数字化发展的良好基础和条件。

吕晓华介绍，接下来湖北省将实施数字经济五项工程：