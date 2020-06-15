湖北省今年新建 5G 基站 5 万个以上，实现武汉城区室外 5G 全覆盖

湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部今日举行第 110 场新闻发布会，湖北省经信厅副厅长吕晓华在介绍省政府办公厅印发的《加快发展数字经济培育新的经济增长点的若干措施》时指出，今年湖北将新建 5G 基站 5 万个以上，实现 5G 网络武汉市城区室外全覆盖，其他市州中心城区连续覆盖，县城及乡镇有重点覆盖，重点场景室内覆盖等 “四个覆盖”。
“推动数字经济发展是顺势而为，我省具备' 九省通衢' 的区位优势、' 惟楚有材' 的人才优势，也拥有' 芯屏端网' 的产业优势，同时还具备' 顶级节点' 的网络优势。”吕晓华介绍，去年国家工业互联网顶级节点（DNS）落户湖北，成为中部地区唯一的顶级节点，目前全国在线运行的二级节点有 55 个，其中 7 个在湖北省；去年湖北省建成 5G 基站 1.3 万个，武汉市成为全国互联网骨干直联点和全国首批 5G 商用示范城市。湖北省已具备数字化发展的良好基础和条件。
吕晓华介绍，接下来湖北省将实施数字经济五项工程：
5G 万站工程。今年新建 5G 基站 5 万个以上，实现 5G 网络武汉市城区室外全覆盖，其他市州中心城区连续覆盖，县城及乡镇有重点覆盖，重点场景室内覆盖等 “四个覆盖”。
大数据开发应用工程。以国家工业互联网大数据分中心建设为契机，加快武钢大数据 IDC、腾龙数据中心、中金数谷武汉大数据中心等大数据项目建设，力争 3 年内国家级大数据试点示范企业达到 30 家，人工智能和大数据产业规模超过 1000 亿元。
万企上云工程。打造 “云行荆楚”企业上云品牌，力争 3 年内全省建成较为完备的工业云平台体系，培育国内领先的平台服务商 3-5 家，再新增上云工业企业 4 万家，打造 150 家上云标杆企业。
产业数字化改造工程。全面实施以数字化、网络化、智能化、绿色化和安全化为特征的新一轮高水平技术改造，支持骨干企业建设工业互联网内网，开展 5G + 工业互联网应用，力争 3 年内打造 30 家以上智能示范工厂。
线上新经济培育工程。持续推动互联网新业态新模式发展。以争创 “国家信息消费示范城市”为契机，每年开展信息消费 “四个一”活动：举办 1 个信息消费节、1 次信息消费荆楚城市行、1 个信息消费体验周、开展一系列信息技能培训等，培育信息消费湖北品牌。