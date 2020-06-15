Chrome 浏览器用户升级 Win10 版本 2004 遇麻烦，被强迫重新登录帐号并同步

IT之家6 月 15 日消息 微软最新的 indows 10 版本 2004（也称为 Windows 10 更新五月版）仅面向兼容的 PC 设备推送，并不建议用户强制升级，但许多接收 Windows Update 的用户也遇到了一些问题。

Windows 10 版本 2004 导致了主要硬盘管理问题。现在，有 Chrome 用户抱怨称，在安装 Windows 10 版本 2004 后，他们面临一个问题，即谷歌不断迫使用户退出 Chrome 浏览器帐户。然后，又强制用户再次登录。

IT之家获悉，当关闭谷歌 Chrome 浏览器，然后再次打开它时，此问题会再次出现 - 你必须再次登录帐户！卸载然后重新安装 Chrome 浏览器也不能解决问题。

在 Google 支持网站上，一位用户写道：“我最近刚刚更新到 Windows 10 版本 2004，但在使用 Google 浏览器退出帐户后，我一直遇到问题，包括强迫重新登录以进行同步。我已经卸载并重新安装了 Chrome，以尝试解决此问题。每当我使用电脑时，都不得不重新登录我的帐户，这真是太烦人了。”

其他用户表示，“我遇到了同样的问题，浏览器正在删除我的所有 Cookie，并在重启后停止与 Google 同步。这是在更新到 Windows 10 版本 2004 之后开始出现的 。”

外媒表示，目前还没有解决此问题的方法。更糟糕的是，实际上我们不清楚到底是微软的错误还是谷歌搞砸了。但是，由于所有受影响的 PC 是运行最新的 Windows 10 版本 2004 更新，因此可以说这其中可能存在一些兼容性问题。