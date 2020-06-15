6.16 红包&省赚日历：京东全品类狂欢开抢，天猫 0 点抢半价

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 京东京享红包（每天点此 3 次）

• 天猫超级红包（每天可抢 3 次、13 日 0 点有加码红包）

• 天猫超级让利专场（多抽 3 次）

• 淘宝本地化 618 超级卡券会场（多抽 3 次）

• 拼多多 618 数码电器会场

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小编与同事实测领到 100-20、300-30 元券，叠加使用相当划算。

6 月 16 日，京东 618 年中大促巅峰盛典正式开启，全品类狂欢，前 2 小时抢半价，领券每满 300 减 40、爆款低至 5 折、至高 24 期免息。

6 月 16 日，天猫超级红包再次加码，第二波红包 0 点可用。16 日 0 点爆款限时限量 5 折秒杀，心仪爆品抢先加购哦！

16 日重点活动会场

会场 优惠详情 京东

狂欢主会场 每满 300 减 40，爆款 24 期免息 手机狂欢 抢 2020 元神券，爆款 24 期免息 电脑数码 爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息 家电百亿补贴 抢千台 5 折，24 期免息

超级百亿补贴 秒杀爆品疯狂优惠 家电会场 头号京贴每满 300 减 40 居家好物 领券满 199 减 100、满 400 减 100 图书盛典 自营每满 100 减 50、叠券满 400 减 280 珠宝饰品 精选低至 5 折、叠券满 300 减 60 品质钟表 每满 300 减 40 实时热销榜 最火的热销单品 天猫

百亿补贴 爆品上新狂补 5 亿

大额神券 抢 1000 减 500 元券 限时限量 5 折

16 日 0 点开抢折上 5 折



618 重点活动预告

日期 重点活动 6 月 17 日 超级直播 6 月 18 日 巅峰盛典

电脑数码

家装建材 6 月 19 日 全品类返场 6 月 20 日

小龙虾单品日





明日爆款预热

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