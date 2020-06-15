能否替代 iPhone，Apple Glass 会是首款靠谱的 AR 眼镜吗？

自 2012 年 Google Glass 横空出世后，AR 眼镜十分戏剧化的从人人吹捧走向了无人问津。如今 8 年过去了，借着 5G、AI 的发展，AR 眼镜似乎又见回暖之势，也许是被寄予了成为下一代计算平台的希望，各大科技巨头都争先恐后的，时不时就会展示出自己在 AR 领域的研究成果，但总归是雷声大雨点小，并没有拿出点实际的东西。所以有人就会说，如果有一天苹果也推出了 AR 眼镜，也许就证明这个行业成熟了。



就在前段日子，准确爆料 iPhone SE 的 Jon Prosser 表示，目前苹果正在测试一款名为 Apple Glass 的 AR 眼镜原型机，预计会在 2021 年对外公布。不过很快，另一位有着精准苹果爆料记录的彭博社记者 Mark Gurman 就认为，Jon 所说的 AR 眼镜消息是「完全虚构的」。

你需要 AR 眼镜吗？

不管 Apple Glass 的消息真假与否，从苹果近几年在 AR 领域接二连三的动作不难窥探出，苹果很可能有打造 AR 设备的想法，而且不止是苹果，还有微软、Facebook、Google 等厂商也在十分积极的开发 AR 眼镜，显然巨头们一致认为 AR 有广阔的发展前景，但是作为消费者，目前我好像并没有找到一个需要 AR 眼镜的理由。

试想一下，生活中最高频的应用场景有哪些？无非是听歌、阅读资讯、收发信息等，如果把这些需求转移到 AR 眼镜上会更好吗？

显然不会。AR 眼镜的体积意味着不会有好的音质、甚至不足以保证基本的「耳机隐私」，阅读就更不可能了，人类的视觉天生不希望受到任何阻挡或干扰，那如果把 AR 眼镜当作信息通知的平台呢？无数的科幻作品告诉我们这似乎很合理，在科幻电影中，AR 眼镜里有一个极具沉浸感的信息化世界，那里的世间万物都可以被标记，内容不需要搜索就会自动展示在眼前，但你可曾想过，我们真的想见到这种信息爆炸的场景吗？现在很多人只有一部手机，每天就会收到数不尽的广告和各种无聊的推送，而拥有 AR 眼镜后呢？越多强大的设备意味着要收到更多不必要的信息，我们谁都不希望被信息所绑架。

短片《Hyper Reality》打造出一个虚拟未来的数字化社会图景

事实上，上面提到的这些需求目前已有了很好的解决方案，TWS 真无线耳机 + 智能手表远比 AR 眼镜的体验要好。但最关键的一点在于，耳机 + 手表拥有更高效的交互方式，这就像 iPhone 之所以成为革命性产品，很大程度上也是因为触控交互更具效率，更符合人类直觉、不挑使用场景，更不会影响到他人，但 AR 眼镜要怎么做？是像 TNT 一样语音交互？还是用手势来比划？貌似这种行为只有在《钢铁侠》里的 Tony Stark 身上才会显得很合适，如果放在现实中，一个没有主角光环的普通人对着空气手舞足蹈，还自言自语着一些听不太明白的话，就算他自己不会感到尴尬，周围的人也一定觉得不舒服，显然这样的交互并不符合社会习俗。

电影《钢铁侠》

所以至少到现在，AR 眼镜还没有找到适合的应用场景和合理的交互方式，也不能够满足大众对于一款消费级产品的需求，这也是 Apple Glass 迟迟不见踪影的原因。

Apple Glass 会是少数人的玩物吗

早在几年前，就出现了 Apple Glass 的传言，但直到现在依然没有实锤证据表明它的存在，它将会是一款什么样的产品，实在是令人好奇不已。

我们也许在 Apple Watch 上可以找到答案，把时间倒回 2014 年，很多人并不看好刚发布的 Apple Watch，因为手机足以实现 Apple Watch 的大部分功能，再买一块表有什么意义呢？直到后来苹果找到了 Apple Watch 的真正定位，智能手表的价值才发掘出来，现在 Apple Watch 在运动和健康方面得到了专业认可，甚至还引领了科技时尚潮流，但眼镜呢？目前我还没有看到足够多的价值，苹果从不打无准备之仗，更不可能做赔钱的生意，就算 Apple Glass 的传闻表明这款产品真的存在，那我也认为苹果恐怕不会在今年或者明年就公布于世。

苹果的产品从来都是面向大众消费者的，产品体验对它们来说更是尤为重要，它不会像 Google 一样，很早就做出 AR 眼镜来，最后却沦为极客的玩物，如果有一天，苹果把目光对准了眼镜，那一定是看到了眼镜上足够多的隐藏价值，准备推向大众了。

AR 眼镜的未来在哪里在长久的一段时间内，AR 眼镜也许并不会出现在大众消费市场中，但在教育科研和制造业领域，AR 确实能帮得上大忙。

微软 HoloLens 眼镜 | 微软官网

AR 教育最大的优势来自于直观性和互动性，AR 可以呈现 3D 立体的内容，对教学中需要了解的三维物体，比如看不见的病毒结构、动物的解剖模型、抽象的几何物体等，可以非常生动形象的展现出来，有助于学生理解和记忆。而当学生们利用 AR 技术学习时，也会亲自参与到其中，用眼看、用耳听，甚至能够动手做，很明显这种体验式的学习比传统的书本教育更加直接。

工人正在用 Google Glass 装配零件 | Google Glass 官网

而在生产制造方面，Google Glass 或许已经给出了答案，虽然它并没有被大众所接受，但在很多报道中，Google Glass 已经成了工人随身的技术文档，或者是在复杂环境下的沟通工具，相信 AR 眼镜能够提升生产效率的那一天已经不远了。

当然，比技术更重要的是内容生态的建设，任何计算平台的存在都要依托于丰富的内容资源，我们都幻想着 AR 眼镜可以在未来代替手机，那就势必要求它要承载手机上的内容，否则失去生态的配合，AR 眼镜无非就是变换了形态的智能手表，只能充当一个无用的信息推送平台。

电影《头号玩家》

苹果很清楚这点，在 2017 年 WWDC 就推出了 AR 开发平台 ARKit，开发人员可以使用这套工具创建 AR 应用，某种程度上算是布局了内容先行的策略，虽然现在还只是个雏形，但相信会有一天，当我们戴上 AR 眼镜，所有的生活场景都可以通过信息化的方式有序展现在眼前。

到时候，我们每个人都可以成为 AR 世界中的头号玩家。