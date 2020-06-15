公有云厂商会错失短视频时代吗？

有人加码布局，有人加速撤退，云计算行业正呈现出两股截然不同的「涌动」。

5 月 29 日，快手注册成立快手智能云（乌兰察布）科技有限公司，快手全资持股。6 月初，快手在内蒙古乌兰察布市自研、自建了首个自建超大规模互联网数据中心，投资规模高达百亿元，占地面积大约 500 亩，能容纳 30 万台服务器，预计明年可投入使用。据悉，快手数据中心体量在国内云计算厂商中，仅次于腾讯、阿里巴巴，位居第三。

而另一家短视频巨头字节跳动，从去年开始，备案、注册了云计算相关的域名、商标，公开招聘容器内核、私有云架构师、资源调度、后端开发等不同方向工程师。尽管，字节跳动否认进入公有云，但其私有云计划或「板上钉钉」。

至此，云计算领域已集齐两大短视频寡头。互联网企业因业务扩张、承载需求，进入云计算领域，寻求「自给自足」，仿佛早已成为常规「操作」。阿里巴巴、腾讯、百度、京东、美团、苏宁等无一不是如此。如今，云计算领域又迎来短视频行业的搅局，公有云厂商还能在短视频行业分得一杯羹吗？

快手、字节跳动入场公有云？

一般而言，当企业规模、业务体量数据达到一定程度后，自建数据中心要比租赁公有云厂商的数据中心便宜很多。如同，买房与租房，如租房的价格超过买房的价格，那必然驱动企业选择前者，即自建数据中心。

企业在选择公有云厂商提供的数据中心时还面临一个棘手的现实，当服务合约到期，一旦更换云服务厂商，则需要应对从旧数据中心迁移至新数据中心的问题。迁移的时间、金钱成本较高，可能给企业正常运营增加额外的负担。

同时，企业对自家数据「控制权」等种种因素，均是快手等企业自建数据中心的主要动力。从快手公开的数据中心情况来看，主要在服务器架构、计算存储、网络、网络运营管理平台、芯片等方面有创新投入。

数据中心作为云计算的物理根基，影响云计算厂商的一些基础能力。这也是为何阿里巴巴、腾讯等公有云巨头不断储备数据中心基地，未来还将在各地建设超大规模数据中心，服务器量级将达到百万台。

放眼海外市场，东南亚前六大国家总共拥有超 3.5 亿互联网用户，互联网企业增加本地容量的需求越来越迫切。2018 年，谷歌在新加坡建设了第三个数据中心。谷歌位于东南亚的数据中心，不仅可以帮助东南亚、乃至亚洲地区用户使用谷歌固有的搜索等服务更流畅，还能帮助基于谷歌云服务的企业更快地展开业务。同时，也突破了地域限制，能够分担美国异地的资源与流量。

因而，无论是支撑自身业务流量，还是为客户提供云服务，数据中心都是一项关键的能力。

但与字节跳动明确私有云方向不同的是，快手自建数据中心与入局私有云没有必然联系。智领云孙浩峰告诉极客公园，「自建数据中心与私有云是两层概念，数据中心一般指基于物理层面，如自建机房，机房中放着自己的服务器。私有云更多在于架构方面，通俗来讲，即是否使用了云操作系统。所以，自建数据中心和私有云不存在递进关系。」



今年开年，美团、苏宁相继退出公有云市场。IDC 数据显示，2019 年下半年，阿里、腾讯、中国电信、华为、AWS 在 IaaS+PaaS 市场占据 76.3% 份额。公有云市场一直延续高集中度，显然已成为巨头之间的「差分」游戏。

碍于公有云市场较高的资金、人才、经验、运营、资源准入门槛，快手、字节跳动或在相当长一段时间内徘徊在硬件层面、或者私有云范畴之内。

谈及短视频行业的特殊性，以及对云服务的需求，百度云一位员工说，「自建数据中心离不开云厂商服务，像内容分发加速，当然也看各自业务情况。」

孙浩峰也认为，「短视频行业对带宽、存储、并发要求很苛刻，因此，对云服务提供商要求也很高。通常来说，为了未来发展，短视频企业都会采用云架构，对云厂商提供的服务非常依赖，主要在计算、存储资源、运维等方面。」

这意味着，短时间内，字节跳动、快手离不开公有云服务厂商的支持。

短视频正在酝酿「抛弃」公有云

国内短视频市场以抖音、西瓜视频、火山小视频等在内的字节跳动系，以及快手、B 站主导大部分市场份额。其中，快手采用的是腾讯云的服务，B 站、字节跳动则采用的是金山云提供的服务。

无论是快手、B 站，还是字节跳动主要均采用的是公有云厂商提供的弹性转码、CDN 服务、云端视频存储、通信服务、节省带宽等服务，还包括一些 AI 服务，比如语音识别、视频、图片鉴别、人脸识别等。

此外，一家短视频企业可能选择多个公有云服务商的服务，或者采用一家服务商提供的私有云 + 公有云，即混合多云解决方案。据了解，字节跳动的云服务提供商不仅有金山云，还包括腾讯云，腾讯云主要为其提供 CDN、视频云等服务。而金山云为 B 站提供 KIS 混合云服务。

尽管，近几年，混合多云已经成为云计算市场的趋势与潮流。但混合多云带来的复杂的云管理、运维问题，兼容、云安全问题等尚需时日成熟。另一个趋势是，企业的云中数据策略发生转变。IDC 显示，2019 年，80% 的企业将其工作负载从公有云迁回本地环境。

一位第三方独立云厂商人士向极客公园透露，大型互联网厂商，包括快手、字节跳动短视频厂商，CDN、数据库、容器等软件系统可以自己部署，没有任何难度。并且，大型互联网公司技术实力较强，IaaS 还是 FaaS 等，只是技术的实现路径不同。

也就是说，字节跳动、快手完全有能力可以自建私有云，不依靠公有云厂商提供的服务，摆脱公有云厂商的服务只是时间的问题。

况且，国内公有云厂商为视频企业提供的主要是 CDN 服务。金山云招股书显示，公有云营收占九成，而云交付服务在公有云业务中贡献最大。云交付包括内容分发网络 KCDN、画质增强 KIE 等。一位知情人士向极客公园透露，腾讯云提供的主要也是 CDN 服务。

CDN 服务属于边缘的云服务，算是一项附属业务，大部分云服务其实还是在 IaaS 层面上。尽管，一些厂商靠 CDN 服务也可以活得很好，但随着阿里、腾讯等新兴云厂商的入局，CDN 行业经历价格战后，已没有太多的想象空间。

短视频行业重构了人们日常的交互模式，公有云厂商也需要在这块必争之地，祭出杀器，寻找更优解。