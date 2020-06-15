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华为显示器曝光：32 英寸等三款产品，与华为手机特殊协同

2020/6/15 23:36:18来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 15 日消息 小米今天推出了一款 27 英寸电竞显示器，支持 165Hz 高刷新率，将于 6 月 17 日上午 10 点在小米商城开启众筹，众筹价 1899 元，零售价 2199 元。

IT之家了解到，小米 27 英寸电竞显示器采用了 2560*1440 IPS 面板，支持 165Hz 超高刷新率，1ms IMBC 极速响应，95% DCI-P3 色域，支持 DisplayHDR 400 高动态显示增强、Adaptive-Sync 同步技术，支持 TUV 低蓝光认证。

▲小米 27 英寸电竞屏

而表示曾成功预测小米显示器的微博博主 @弗雷斯特佐度 今晚表示，再来预测一下华为显示器。消息称，华为显示器 32 英寸预计使用类 mini LED 背光 512 分区或者 1024 分区，预计（不确定）三个月之内放出（PPT），显示器测试已经过了一年多。

@弗雷斯特佐度 表示，华为显示器拥有高中低三款产品，华为第一批产品将会和手机有特殊的模式兼容，类似 TNT，或者 Realtek 的 C 口魔幻分屏（手机和电脑分屏，但是鼠标可以从电脑一端拖放到手机 并且可以使用鼠标操作，键盘打字，很魔幻。虽然鼠标移过去，会卡一秒。）

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关键词：华为显示器

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