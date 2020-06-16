苹果：App Store 去年在全球支持了 5190 亿美元的营业额和销售额

IT之家 6 月 16 日消息 苹果公司今天宣布，根据美国经济咨询公司 Analysis Group 进行的独立研究，其 App Store 生态系统在 2019 年支持了全球 5190 亿美元的营业额和销售额。

自 2008 年 App Store 推出以来，开发者从应用和应用内购买中获得了超过 1550 亿美元的收入，其中四分之一的收入发生在 2019 年。然而，App Store 也为各种实物商品和服务的销售提供了便利，从 Uber 和 Lyft 乘车到 Postmates 和 DoorDash 送货，研究发现，这些商品和服务在去年的总收入中占到了 4130 亿美元。

IT之家了解到，在这 4130 亿美元中，一些类别包括：

2680 亿美元来自零售应用，如塔吉特，百思买和 Etsy。

来自 Expedia 和美联航等旅游应用的 570 亿美元。

来自 Uber 和 Lyft 等打车应用的 400 亿美元。

来自 DoorDash 和 Grubhub 等送餐应用的 310 亿美元。

苹果 CEO 蒂姆 - 库克称：

App Store 是一个可以让创新者和梦想家将他们的想法变为现实的地方，用户可以找到安全可信的工具，让他们的生活更美好。在这个充满挑战和不安的时代，App Store 为创业、健康和福祉、教育和创造就业机会提供了持久的机会，帮助人们快速适应不断变化的世界。我们致力于做更多的工作来支持和培育全球 App Store 社区 -- 从几乎每个国家的单一开发者商店到雇佣数千名员工的企业 -- 因为它将继续促进创新、创造就业机会，并推动未来的经济增长。

苹果表示，App Store 现在有近 200 万款应用，每周有 5 亿人访问，遍布 175 个国家。