功能把微信越甩越远？手机 QQ 8.3.9.237 内测版详细体验

QQ 和微信都是腾讯旗下的 IM 产品，但在功能方面，毫不客气地说，手机 QQ 要远远强于微信，而且越甩越远！最近，手机 QQ 迎来了 8.3.9.237 内测更新，加入了派对、管理群应用乃至电商直播等功能，功能丰富度更是令微信越来越望尘莫及了…… 这就带大家体验一下吧。

线上派对 抢答节目搞气氛

想要开派对，好友们却因为在天南地北没法参加，咋整？小编就看过一个在两地的男儿开着摄像头对饮的视频，当时感慨万分。还有就是非常时期也得尽量减少聚集，那么我们就来个线上聚会吧。新版手机 QQ 带给用户一个方便用户线上聚会的新功能 “一起派对”，这可不是让你简单的邀请几个好友一起来个视频聚会那么简单，还有几个好玩的节目呢。利用这个功能，小伙伴们既能来个视频聚会，又能在视频聚会中搞搞几个活动，活跃气氛。在手机 QQ 右上角 + 号按钮中可以找到 “一起派对”的入口，点击后可以选择创建派对房间或加入派对房间。

以创建派对房间为例，手机 QQ 为用户准备了三个派对活跃气氛的节目，分别是 “你演我猜”、“黄子韬演你来猜”、“马赛克猜图”。

● 你演我猜：每个人轮流上台通过语言或肢体动作表演节目，不能直接说出答案，其他人竞猜谜底。这个节目很多综艺上都有，活跃气氛还是不错的。来，猜错的罚酒一杯。

● 黄子韬演你来猜：都不想上台那就请黄子韬来演，大家来猜。题目难度一般，大多能猜出来，就是看谁猜得快。

● 马赛克猜图：系统自动给出一个打了马赛克的图，大家猜是啥。这个也比较的简单，主要抢答。此外，要新版手机 QQ 才支持这个功能，PC 版 QQ 无法使用该功能，连邀请链接都只限手机 QQ 查看。

所有的答案都是参与者以直接说出答案的形式来抢答，第一个说出正确答案的为胜者，失败者接受啥惩罚就你们就自己搞搞新意思啦。进入派对后，默认关闭摄像头，开启摄像头的话就会显示在头像框中。

图 1 建立派对房间 图 2 黄子韬演你来猜

图 3 马赛克猜图抢答成功 图 4 马赛克猜图抢答失败

管理群应用

在新版手机 QQ 中，Q 群管理员可以进行群应用管理，可添加常用应用，并可将其展示找聊天快捷栏中。

图 5 管理群应用

快速发收藏的文件

想要把收藏的文件发送给好友，在新版手机 QQ 中有了更方便的操作，现在在发送文件的对话框中包含了 “最近、本机、收藏、微云”四大分类文件，查找分享起文件来就更方便了。

图 6 轻松分享收藏的文件

QQ 上也能边看直播边买了

新版手机 QQ 还有一个新功能，那就是最近流行的 “购物直播”了，这个功能隐藏在左上角用户头像按钮那，然后就可以边看直播边买买买了。这里就是一个简单的购物直播平台，查看订单进度等的都在这里操作。不过可能因为还早，小编进入时还没有直播。

小编还没有在所有平台的购物直播中买过啥东西，这功能可能对有相关需求的用户意义比较大。

图 7 购物直播

总结

怎么样，想到怎么在手机 QQ 派对中难倒好友了没？又有啥创意好玩的惩罚方式呢？评论区分享一下，让小编也能乐呵乐呵。赶紧更新，开个派对去吧。