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Java 开发工具 IntelliJ IDEA 2020.2 EAP3 发布

2020/6/16 7:15:45来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

IntelliJ IDEA 2020.2 EAP3  现已发布。与往常一样，用户可以免费使用 IntelliJ IDEA Ultimate 的 EAP 构建，有效期 30 天。

新版本的主要亮点内容如下：

  • WSL2 中的 Git installed 支持。

  • Stream API methods  更好的自动完成。

  • Search Everywhere 的搜索结果的新表示形式。

  • build output presentation  的改进。

  • Accessibility 改进。

WSL2 中的 Git installed 支持

IntelliJ IDEA 2020.2 现在提供 WSL2 中的 Git installed 支持，以处理 Linux 或 Windows 文件系统中的项目。

IDE 可以根据项目位置在 Git 可执行文件之间切换。从 WSL（通过 \\wsl$ path）打开项目时，IDE 不仅会自动从 WSL 切换到 Git，还使用户能够使用 IDE 中的所有与 Git 相关的功能。

值得注意的是，即将推出的 IntelliJ IDEA 2020.2 仅允许用户使用 WSL2 中的 Git，Windows 10 的五月更新版本 2004 中提供了该工具。IDE 将不支持 WSL1，因为当从 Windows 调用时，WSL1 的 Git 不能可靠地返回输出，这可能导致 Git 命令产生错误的结果–请参阅 IDEA-242469  和相应的 WSL 请求。

Search Everywhere 的搜索结果的新表示形式

从此 EAP 版本开始，用户将在 “ Search Everywhere”弹出窗口中看到搜索结果的另一种实验性展示。开发团队已经删除了按类型分组的项目，现在仅根据其与搜索查询的相关性将所有项目显示在一起。这是一项实验性功能。

Stream API methods  更好的自动完成

现在，当用户要在 stream API  模式下对集合执行操作时，可以开始键入要调用的实际方法。IntelliJ IDEA 会明白用户要调用 stream() method，并帮用户自动完成。这也适用于 arrays。

Build tool output presentation

现在，IntelliJ IDEA 的原生构建器的 build output 显示在 Build tool 窗口中 -- 已经用来报告 Gradle 和 Maven 输出的工具窗口。

Accessibility 改进

IntelliJ IDEA 可以检测您用户更否正在使用屏幕阅读器，如果是，它将自动启用其 accessibility  功能。

有关此更新中修复的问题的完整列表，请参见发行说明

下载地址：https://www.jetbrains.com/idea/download

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关键词：IntelliJ IDEA

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