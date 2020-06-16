Java 开发工具 IntelliJ IDEA 2020.2 EAP3 发布

IntelliJ IDEA 2020.2 EAP3 现已发布。与往常一样，用户可以免费使用 IntelliJ IDEA Ultimate 的 EAP 构建，有效期 30 天。

新版本的主要亮点内容如下：

WSL2 中的 Git installed 支持。

Stream API methods 更好的自动完成。

Search Everywhere 的搜索结果的新表示形式。

build output presentation 的改进。

Accessibility 改进。

WSL2 中的 Git installed 支持

IntelliJ IDEA 2020.2 现在提供 WSL2 中的 Git installed 支持，以处理 Linux 或 Windows 文件系统中的项目。

IDE 可以根据项目位置在 Git 可执行文件之间切换。从 WSL（通过 \\wsl$ path）打开项目时，IDE 不仅会自动从 WSL 切换到 Git，还使用户能够使用 IDE 中的所有与 Git 相关的功能。

值得注意的是，即将推出的 IntelliJ IDEA 2020.2 仅允许用户使用 WSL2 中的 Git，Windows 10 的五月更新版本 2004 中提供了该工具。IDE 将不支持 WSL1，因为当从 Windows 调用时，WSL1 的 Git 不能可靠地返回输出，这可能导致 Git 命令产生错误的结果–请参阅 IDEA-242469 和相应的 WSL 请求。

Search Everywhere 的搜索结果的新表示形式

从此 EAP 版本开始，用户将在 “ Search Everywhere”弹出窗口中看到搜索结果的另一种实验性展示。开发团队已经删除了按类型分组的项目，现在仅根据其与搜索查询的相关性将所有项目显示在一起。这是一项实验性功能。

Stream API methods 更好的自动完成

现在，当用户要在 stream API 模式下对集合执行操作时，可以开始键入要调用的实际方法。IntelliJ IDEA 会明白用户要调用 stream() method，并帮用户自动完成。这也适用于 arrays。

Build tool output presentation

现在，IntelliJ IDEA 的原生构建器的 build output 显示在 Build tool 窗口中 -- 已经用来报告 Gradle 和 Maven 输出的工具窗口。

Accessibility 改进

IntelliJ IDEA 可以检测您用户更否正在使用屏幕阅读器，如果是，它将自动启用其 accessibility 功能。

有关此更新中修复的问题的完整列表，请参见发行说明。

下载地址：https://www.jetbrains.com/idea/download