Linux Kernel 5.8 第一个 RC 版本发布：AMD 显卡驱动改进

Linux Kernel 5.8 的第一个 RC 版本已发布。5.8-rc1 的修改内容比较多，虽然其 commit 数量略少于最高的 4.9-rc1 版本，但 5.8 涉及到修改的内容比 4.9 更全面，例如包含了大量基础内核方面的修改和代码清理工作、针对文件系统的改动、通用的驱动更新，以及文档和架构方面的变动。

Linus 在发布公告中进一步补充道：“在 5.8 合并窗口中，对内核源代码仓库大约 20% 的文件进行了修改。这是一个相当大的比例，尽管其中一部分是使用脚本编写的。”从数字方面来看，5.8-rc1 包含超过 1.4 万个未合并的 commit（算上合并的则超过 1.5 万），新增代码大约 80 万行，以及超过 1.4 万个文件被修改。

Linux Kernel 5.8 将会改进对许多处理器的支持，并为大量新硬件提供支持，增强安全性以及对开源 Intel/Radeon 显卡驱动的不断改进，稳定版预计将于 8 月中旬发布。

部分重要更新：

针对 AMD Radeon 显卡驱动的改进

优化 SELinux

更新电源管理功能

在 Apple 键盘上支持交换 Fn 和 Ctrl 键

支持 Intel Tiger Lake Thunderbolt

支持 Habana Labs Gaudi 加速器

针对 Btrfs 的部分改进

针对 EXT4 和 exFAT 文件系统的代码清理和错误修复

对引导 POWER10 处理器的初始支持

虽然 5.8 的改动比较大，但好在 Linus 最近升级了自己的生产力工具，相信可以帮助加快构建这个 “大”内核的速度。